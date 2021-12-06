告別2021 年終檢視家庭保單掌握4大重點

歷經多起重大事故及疫情警戒的 2021 年即將入冬，也使得許多民眾更注重家庭保障，許多家庭在年底都會回顧年度支出與來年的預算，盤點家庭成員每個人的保障規劃是否足夠，全球人壽提醒，不論是小家庭、三明治家庭，還是頂客家庭，每年都需要進行保單檢視，建議針對 4 大重點進行「保單健檢」。

重點一、檢視既有保單可否取消保單加費及除外

全球人壽表示，面對這些手上的既有保單可能是 5 年、10 年前，甚至 20 年前投保的，最好先檢查是否能申請取消保單加費及除外。因為，有些保戶過去投保當下，可能有體況問題、職業等級問題，導致保單會加費或有除外約定，隨著時間過去，當時的情況可能已經有所變動，比如體況變佳、轉換職業等，可諮詢壽險顧問協助檢視保單，以現在狀況可否申請取消。

重點二、檢視家庭成員保費比例

不少壽險顧問過去檢視家庭保單時，會發現身為一家經濟支柱的爸爸保費比例僅占 10%、第二支柱媽媽占 20%，但小孩比例卻高達 70%，顯示很多家長會因為小孩保費便宜，就一口氣把小孩的保單買到最好，卻忘記回頭檢視身為家庭經濟支柱的夫妻倆所投保的保障額度及範圍是否足夠，提醒保戶應依家庭責任檢視家庭保單中保費比例是否合理，且涵蓋最大風險。

重點三、檢視保費所得到的保障是否符合需求

實務上也遇到很多保戶常說，繳了四、五年，每年繳出數萬元的保費，但不曉得有哪些保障。建議諮詢壽險顧問，目前手上有哪些保單有保單價值準備金？有哪些保單屬於消耗性？並且將保單依據身故保障、醫療保障、退休規劃等類別分類好，以利當保險事故發生時，就能立刻知道該透過哪張保單申請理賠，讓保單發揮其轉嫁風險的價值，讓自己的保費繳得安心、放心。

重點四、檢視是否有變更身故受益人的需求

最後這點，也是最常被保戶忽略的，就是「買這麼多保險在身上，身故受益人是不是自己最想要照顧的？」全球人壽表示，如果是結婚前買的保單，受益人通常是父母或兄弟姐妹，但結婚生子後，就必須要檢視是否有變更受益人的需求，甚至離婚、二婚時也應檢視舊保單的身故受益人是否還是前任配偶，這些保單上的細節千萬不可忽略。