數位金融創新+品牌影響力 中國信託奪「臺灣年度最佳銀行」、「年度品牌」雙冠王

中國信託數位金融創新、品牌影響力表現卓越!國際知名財經權威雜誌《The Banker》(銀行家)昨日公布全球銀行業年度最高榮譽「年度最佳銀行」(Bank of the Year),中信金 (2891-TW) 旗下子公司中國信託銀行憑藉數位金融創新、彈性營運策略等優異表現,獲評為 2021「臺灣年度最佳銀行」(Bank of the Year, Taiwan)。此外,中國信託品牌影響力亦獲得國際高度讚譽,勇奪《World Branding Forum》(世界品牌論壇)2021「年度品牌」(Brand of the Year),為臺灣唯一獲獎的金融機構。

《The Banker》(銀行家)雜誌為英國金融時報《Financial Times》集團旗下刊物,讀者遍佈 180 餘國,知名度及公信力享譽全球,其「年度最佳銀行」獎項評選機制為綜合評估各銀行營運績效、發展策略、產品及服務創新。主辦單位強調,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情衝擊下,中國信託銀行仍積極布建業務基礎建設,有效運用數位轉型推動獲利成長,展示穩健經營能力,交出亮眼成績,摘下「臺灣年度最佳銀行」(Bank of the Year, Taiwan)桂冠。

值得一提的是,因應疫情加速客戶對數位金融的需求,且積極響應政府紓困政策,中國信託銀行持續推動 Digital End-to-end 及 Banking Everywhere 兩大數位轉型願景,以客戶視角出發,重新定義並設計金融服務流程,藉由異業結盟策略布建場景金融,提供無所不在、無時不在的金融服務深植人心。

中國信託銀行今(2021)年共奪下《Global Finance》(全球金融)、《Asiamoney》(亞洲貨幣)及《FinanceAsia》(亞洲金融)、《The Banker》(銀行家)4 家國際權威媒體評選為「臺灣最佳銀行」,為臺灣金融業最大贏家。

另一方面,身為臺灣最國際化的金融領導品牌,中國信託今年不僅第 7 度獲得英國知名品牌價值研究機構《Brand Finance》評選為「臺灣最有價值銀行品牌」,更 7 度蟬聯《World Branding Forum》(世界品牌論壇)「年度品牌」(Brand of the Year),而經濟部工業局與全球權威品牌價值調查機構 Interbrand 合辦的「2021 年台灣最佳國際品牌」(Best Taiwan Global Brands 2021),中國信託金控亦 6 度入選前十大品牌企業。中國信託業務發展也持續國際化,中國信託目前於全球 14 個國家及地區設有超過 260 處據點,今年 10 月再下一城,宣布取得泰國 LH Financial Group Public Company Limited(簡稱「LHFG 金融集團」)過半董事席次,未來可串聯 LHFG 金融集團的 88 家分行據點,提供臺商及外資企業更便捷完整的金融服務。

統計至今,中國信託金控已榮獲國內外超過 260 項大獎,連續 10 年獲獎數破百,獲獎總數再創歷史新高。未來在營運績效、公司治理、企業社會責任以及環境永續等面向,將致力成長與創新,打造「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌,致力成為治理最佳、客戶及股東心目中最值得信賴的金融服務機構。