中國信託奪「2021台灣永續獎」八殊榮 吳一揆榮膺「永續傑出人物獎」

中信金控 (2891-TW) 積極致力落實 ESG(Environmental, Social, Governance)永續作為,今 (17) 日一舉拿下「2021 台灣永續獎」八項大獎,總經理吳一揆更榮膺「永續傑出人物獎」,肯定吳一揆在責任營運、永續投融資及推動共榮社會的貢獻,這也是繼 2018 年中信金控董事長顏文隆獲此殊榮後,中信金控二度榮獲台灣永續獎個人獎項的最高榮譽。

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2021 台灣永續獎」,今日在台北圓山大飯店舉行頒獎典禮,副總統賴清德親臨頒獎。

吳一揆受獎時表示,中信金控積極實踐永續策略「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」三大主軸,去(2020)年率先國內同業加入「碳核算金融聯盟」(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF),擔任亞太區主席並獲選為全球核心小組成員,落實盤查金融商品的碳排放量;同年底再投入「全球影響力投資聯盟」,成為臺灣首先加入兩大國際組織的金融機構,期望透過金融核心業務創造正面且可測量的社會、環境影響力。吳一揆現為亞洲銀行家協會諮詢委員會主席,他積極建議秘書處將永續議題納入大會議程,提升議題關注度。

中信金控一舉拿下「2021 台灣永續獎」八項大獎,中信金控總經理吳一揆獲「永續傑出人物獎」,今日出席頒獎典禮受獎。(圖:中信金控提供)

中信金控勇奪「2021 台灣永續獎」服務業組「十大永續典範企業」,是亞洲首家使用 PCAF 標準估算財務碳排放量,並揭露於企業社會責任報告書的金融機構,報告書中包含新型冠狀病毒(COVID-19)防疫作為、氣候變遷相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD),以及影響力金融等主題,搭配永續會計準則(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)指標與 ISAE 3000 確信標準,提升報告書準確性、與利害關係人的溝通成效;子公司台灣人壽則為首家同時採用國際準則 GRI(Global Reporting Initiative)及 SASB 編製準則,並經獨立第三方確信的保險公司,雙雙獲得「企業永續報告獎」金融及保險業白金獎與銀獎。

單項績效獎部分,中信銀行透過數位人才培育計畫(Re-skilling Program),成功催生逾百人的數據暨科技研發處,在 AI 領域擁有 2 項發明專利、17 項新型專利,自主研發的人臉辨識亦獲得美國國家標準 NIST 認證,在全球金融業中排名第一,獲「人才發展領袖獎」;另運用創新科技,打造 LINE 專屬金融助理服務,獲得「創新成長領袖獎」。此外,中信銀行從客戶痛點出發,提供完整的即時消費資訊、提升爭議報案的數位化服務,降低潛在交易風險,獲「創意溝通領袖獎」肯定。

中國信託憑藉長期推動慈善、反毒、體育、教育及藝文五大公益,獲得「社會共融領袖獎」,另導入社會投資報酬制度(Social Return on Investment, SROI),以貨幣化方法檢視各專案在社會、經濟、環境所產生的價值,迄今已完成中國信託慈善基金會「臺灣夢」專案(SROI 4.26)、中信兄弟棒球隊贊助案(SROI 17.59)、中國信託商業銀行文教基金會「夢想 + 圓夢工程」專案(SROI 4.18)及中信盃黑豹旗贊助案(SROI 12.49)共四項公益專案的 SROI 報告書。展望未來,中國信託將持續深化永續議題與本業的連結,秉持 We are family 品牌精神,善盡企業社會責任,透過創造共享價值,打造更美好的社會。