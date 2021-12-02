〈醫療科技展〉群創總座：面板價格明年Q1落底、Q2回升

11 月面板價格跌勢大幅收斂，市場預期，12 月價格可望再進一步收斂，對於面板價格走勢，群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥今 (2) 日表示，雙 11、感恩節、黑五等購物節銷售優於預期，讓廠商拉貨動能恢復，預期面板價格可望在明年首季落底、第二季回溫。

楊柱祥表示，觀察第四季購物節電視銷售均優於預期，除雙 11 銷售報喜外，近期剛結束的感恩節、黑五購物節銷售狀況也不錯，都讓電視品牌廠開始回補庫存，整體需求回溫、價格跌勢收斂。

楊柱祥說明，第四季、第一季為傳統淡季，產品也進入新舊產品交替期，因此面板價格將在明年首季落底，第二季隨著新品逐步放量帶動下，電視、消費性 IT 面板價格都可望回溫，也樂觀看待明年下半年產業傳統旺季可期。

面對產業快速變化，群創近年也策略性調整顯示器、電視面板比重，並擴大筆電面板產能，從原先月產能約 350 萬台大幅拉升到 500 萬台，成功搭上遠距辦公、遠距教學需求，據悉，群創目前已躍居全球第二大筆電面板供應商。

群創董事長洪進揚對營運也不看淡，他表示，面對面板報價下滑，第三季起各廠商均積極因應，群創也動態調整產能，本季更安排例行歲修，展望明年，預期上半年整體物料吃緊狀況仍將延續，下半年情況則可望逐步改善。

另一方面，面對同業宣布未來四年將擴大投資兩岸產能，洪進揚說，群創每年資本支出均維持在 200-250 億元，強化產能配置，也是投資台灣三大方案中，回台投資金額最高的廠商之一。