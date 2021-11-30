正德與日本大商社簽約訂船 估後市難回低運價

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (30) 日正式與日本大商社簽訂合約建造新船，展望後市，由於市場需求仍熱絡，但船舶供給成長有限，正德認為，市場已經回不去供過於求的低運價時代。

正德董事會日前通過，訂造 2 艘 4 萬噸輕便型高效節能散裝船，每艘造價不高於 3,100 萬美元，預計 2023 年交船，除擴展船隊營運規模外，可使公司經營效率和獲利能力更獲提升。

正德累計今年共有 6 艘新造節能環保船訂單，預計 2023 年第一季起陸續加入營運。

另一方面，由於今年第二季起二手船舶交易市場熱絡，正德第四季將有 1 艘現有船加入船隊，10 月處分 1 艘舊船，截至年底船隊達到 18 艘。

正德指出，日前好望角型船運價漲幅很大，加上中國為迎接明年 2 月冬奧會、考慮污染問題而限制北方鋼廠產能，造成鐵礦砂進口貨量減少，造成運價近來大幅下修。

不過， 英國航運諮詢機構 Drewry 最新預測，若全球經濟持續復甦到 2022 年，且中澳之間貿易摩擦仍存在，乾散貨市場將長期保持強勢，估計 2020-2026 年全球乾散貨航運市場複合年需求增長率將達 3.8%，而船隊增長率則為 2.6%，呈現供不應求狀態。

正德進一步提到，尤其 2023 年起國際海事組織 (IMO) 新規將強制降低船舶航速，並阻止使用非環保類發動機，但截至今年 9 月底，全球散貨船船隊中有 61% 不符合環保要求，約 10% 的散貨船船齡超過 25 年，在這種形勢下，目前的運價水準很有可能將保持下去。