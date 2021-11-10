貨櫃三雄10月營收不同調 長榮、陽明續創高 萬海下滑

貨櫃三雄今 (10) 日公布 10 月合併營收，表現見分歧，長榮 (2603-TW) 再次突破 500 億元規模達 527.3 億元，陽明 (2609-TW) 也連續 3 個月超過 300 億元，兩大業者均創新高，不過，萬海 (2615-TW) 較上月下滑 4.89% 至 245 億元，低於 8、9 月，但仍是史上第三高。

長榮 10 月合併營收 527.3 億元，月增 7.33%，年增 159.71%，在上月略見下滑後再度創高，累計前 10 月合併營收 3861.31 億元，年增 136.89%。

陽明 10 月合併營收 338.8 億元，月增 1.99%，年增 133.59%，續創新高，累計前 10 月合併營收 2648.86 億元，年增 121.2%。

萬海 10 月合併營收 245.05 億元，月減 4.89%，年增 207.43%，終結連 4 月創新高，累計前 10 月合併營收 1818.65 億元，年增 193.78%。

長榮總經理謝惠全日前提到，塞港問題延續很長的時間，經常造成空班，因而艙位供給大減，並造成幾乎所有航線運價均處在歷史高點，是過去罕見情形。

而貨攬業者台驊 (2636-TW) 也認為，目前歐美庫存仍處於低水位，但東南亞國家疫情緩和出貨量逐漸增長，尤其全球塞港問題未解，第四季海運業務可望淡季不淡。

不過，法人指出，雖塞港仍未解，整體塞港狀況持續朝正向發展中，而近期海運業者的營收表現已略見分歧，運價報價也未能再頻創高，海運前景仍有待密切觀察。