日本政府急轉彎 撤回停止接受國際線訂位要求

日本政府 2 日 (週四) 宣布，撤回要求各家航空公司停止接受所有飛往日本航班訂位的請求。日本國土交通省通知各家航空公司，希望他們能充分考量日本國人返國的需求。

日本官房長官松野博一記者會上作出上述表示。日本政府原本在 11 月 29 日請求各家航空公司停止接受所有飛往日本航班訂位，卻在短短三天內政策急轉彎。

不過，日前調降到 3500 人的每日可接受入境人數，則維持不變。依據各家日系航空公司的說法，今年內的訂位情況、有多數日子已經額滿，只剩還有空位的日子可接受全新訂位，或需從外籍旅客的訂位加以調整。

而日本首相岸田文雄當天向記者表示，他已下達指示，要求必須充分考量日本國人的回國需求。他表示先前決定對部分人們帶來混亂，並解釋日本國土交通省要求日本國內外各家航空公司停止訂位，是為了因應全新變種病毒 Omicron。

岸田文雄在 1 日晚間向日本國土交通省下達指示，要求考量平日、假日、週末的種種狀況確實因應。

全日空 (ANA) 和日本航空 (JAL) 在 2 日表示，已接到日本政府通知，正準備接受日本人的回國航班訂位。而這兩家航空公司從 1 日開始，才剛停止所有飛往日本的國際航班訂位，對象包含日本人。