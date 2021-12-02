〈能源盤後〉美公布Omicron感染首例！封鎖風險再現 原油轉跌

週三 (1 日) 交易，原油期貨價格逆轉收低，係因美國公布首位感染 Omicron 新冠變種病毒的病例，構成封鎖風險，恐導致能源需求下降，令原油吐回早盤漲幅並轉為走跌。

拜登總統高階醫療顧問福奇博士 (Dr. Anthony Fauci) 週三在記者簡報會上表示，公共衛生當局已經確認，加州發現美國首位感染 Omicron 新冠變種病毒的病例。

交易者也在衡量週四 OPEC + 對原油產量水準的可能結果，以及消化能源資訊署 (EIA) 週三公布的庫存數據，該數據顯示美國上週原油庫存下降程度小於預期。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，原油午盤轉跌與越來越令人擔憂的新冠病毒疫情有關，以及新變種病毒株可能擾亂經濟活動和石油需求。

投資者也關注 OPEC + 將對產量水準作出的決定。OPEC + 將於週四舉行部長級會議。

Zahir 認為，OPEC + 應該會暫停現行每月增產 40 萬桶 / 日的腳步，「對目前新病毒株的嚴重性和影響程度，我們仍處於觀望狀態。」

新變種病毒株引起任何旅行限制，都可能衝擊未來的石油需求，「在我們更清楚該新病毒株的影響力之前，石油將呈現顛簸走勢，會因為一些大新聞而上下行劇烈波動。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 61 美分或 0.9%，收每桶 65.57 美元，盤中高點達 69.49 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 36 美分或近 0.5%，收每桶 68.87 美元。

11 月原油期貨價格大幅收低，創下自 2020 年 3 月以降單月最大跌幅，WTI 單月跌近 21%、Brent 原油挫逾 16%。去年 3 月為 WHO 宣布 COVID-19 疫情大流行當月，而 WTI 原油在去年 4 月跌入負價領域。

EIA 庫存報告

EIA 週三公布，上週 (11/26 止) 美國原油庫存減少了 90 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上週美國原油庫存減少 270 萬桶。美國石油協會 (API) 週二公布，上週原油庫存減少 74.7 萬桶。

另外，EIA 也公布上週汽油庫存增加 400 萬桶，蒸餾油庫存增加 220 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的調查，分析師平均預期上週汽油庫存增加 90 萬桶，蒸餾油庫存增加 100 萬桶。

Zahir 表示：「汽油庫存意外大增，以及庫欣區的原油庫存增加令人驚訝。」

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1 美分，收近每加侖 1.951 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.077 美元，本月跌逾 17%。

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心當週原油庫存增加 110 萬桶。

與此同時，OPEC 週三舉行技術會議，週四預計會在 OPEC + 部長級會議同日召開前，再舉行一次技術會議。

安哥拉礦產資源和石油部長兼 OPEC 會議主席 Diamantino Pedro Azevedo 週三在會議開幕致詞中表示，新冠病毒疫情仍是持續困擾市場的敵人，且部分歐洲地區在新封鎖措施下又突然出現潛在更危險的變種病毒 omicron 。

Sevens Report Research 週三分析報告指出：「對石油來說，omicron 正導致能源產品出現劇烈波動，因為其衝擊程度尚不清楚，但交易者本週似乎往最糟糕的方向做打算，尤其是在還不清楚 OPEC + 在本週政策會議上，將對 omicron 和美國釋出 SPR 這兩點如何反應的情況下。」

「WTI 原油期貨已經超賣，且每桶 60 美元中段區域的支撐力仍完好無損，該區位為回溯 8 月份的低點，這意味著我們可能會看到市場穩定下來，甚至自此開始反彈。」

自南非科學家上週五宣布發現變種病毒 omicron 以來，原油價格走勢便劇烈波動，上週五暴跌後，週一反彈，但週二又因為莫德納執行長做出「現有疫苗對新病毒的效力下降」的評論而大跌。

其他能源商品交易