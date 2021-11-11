歐盟上修今年歐元區GDP預期 估通膨在2023年回落目標值附近

隨著經濟加速反彈，歐盟周四 (11 日) 上調歐元區今年經濟成長預期，並表示，隨著能源價格趨穩加上供應鏈瓶頸逐步緩解，歐元區通膨率將在 2023 年回落至央行目標水準以下。

歐盟季度報告預計，2021 年歐元區國內生產毛額 (GDP) 估成長 5%，高於 7 月時預期的 4.8%，2022 年 GDP 估成長 4.3%，低於先前預期的 4.5%，2023 年 GDP 估成長 2.4%。

(圖：Bloomberg)

然而，歐盟也警告，歐元區經濟成長正面臨新的阻力，供應鏈中斷危機加上高漲的能源價格，恐對明年的經濟活動造成影響，尤其是製造業。

歐盟表示，能源價格可能在未來幾個月攀頂，若供應鏈限制延續更久，加上工資漲幅轉嫁至消費者價格，則通膨可能高於上述預期。但也表示，當前的物價壓力多半與經濟重啟和經濟調整有關，在很大程度上是暫時性的。

報告預計，歐元區 2021 年通膨預期自先前的 1.9%，上修至 2.4%，2022 年通膨預期自先前的 1.4%，上修至 2.2%，並預計通膨將在 2023 年放緩至 1.4%，低於央行的 2% 目標。

歐盟執委會副主席 Valdis Dombrovskis 認為，應盡快解決供應鏈瓶頸，否則將影響全歐洲的家庭和企業，他也呼籲央行應密切監控通膨狀況，並在需要時調整政策。

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