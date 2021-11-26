主計總處上修我GDP 今年衝破6%創11年新高 明年保4

主計總處今 (26) 日發布明年我國經濟成長率 (GDP) 預測值為 4.15%，較 8 月預測 3.69% 上修 0.46 個百分點，而消費者物價指數 (CPI) 年增 1.61%，並未突破央行設定的通膨警戒線，同時，也再上修今年 GDP 0.21 個百分點至 6.09%，創 11 年來新高。

主計總處指出，今年第三季 GDP 初步統計為 3.70%，較 10 月概估數 3.80% 減少 0.10 個百分點，不過，由於民間投資上修，使第四季預測成長 4.15%，較 8 月預測上修 0.14 個百分點，推升全年 GDP 將達 6.09%，上修 0.21 個百分點，每人 GDP 3 萬 2,787 美元，每人 GNI 3 萬 3,420 美元，CPI 上漲 1.98%。

展望明年，隨著全球經濟持續回升，供應鏈問題改善，外需力道穩健，加上科技新興應用推陳出新，半導體製造業者積極擴廠，回流台商本地廠商持續投資、新增產能不斷開出，挹注出口動能。

主計總處預測，明年全年商品出口將達 4721 億美元，年增 6.14%，進口 3974 億美元，年增 4.13%，併計商品與服務並剔除物價因素後，輸出、入分別實質成長 3.39%、2.33%，分別下修 1.36 和 2.75 個百分點。

內需方面，由於國內疫情已獲控制，管制措施逐漸鬆綁，消費能量逐漸釋放，再加上比較基期低，預測明年民間消費實質成長 5.36%，上修 0.73 個百分點。

而民間投資明年擴增產能態勢延續，惟基期較高，預測成長 2.52%，略上修 0.24 個百分點，併計公共投資後，明年整體固定投資實質成長續成長 2.99%，上修 0.32 個百分點。