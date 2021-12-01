實體物品吃香！NRF：omicron病毒恐改變假期購物消費模式

今年感恩購物節高峰「黑五」、「網購週一」遇上了近期發現的 omicron 新冠變種病毒，大眾的消費模式可能會因而改變。

全國零售聯合會 (NRF) 執行長 Matt Shay 週二表示，omicron 病毒可能會改變假期的消費模式，更多消費金額流向電子產品、玩具、服飾和其他物品，而不是假期旅遊和電影票。

「新冠變種株真的對經濟產生衝擊時，經濟的物品方面卻事實上可以受益，因為大眾消費行為會遠離經濟上的體驗方面，轉將更多錢投入在物品方面。」

根據 NRF 數據，11 月和 12 月的假日銷售額預計將增長至 8434 億美元至 8590 億美元的歷史新高，這意味著今年的銷售額將增長 8.5% 至 10.5%。NRF 週二重申了對假期購物旺季的樂觀預測。

在越來越多美國人覺得疫情好轉，逐漸放心出門之際，基於體驗方面的禮物，如旅行券、餐廳禮品卡和 SPA 券等，本也預期在今年大放異彩。

諮商公司 Accenture 今年 8 月針對約莫 1500 名美國消費者的調查結果顯示，43% 消費者當時打算今年購物假期大手筆採購體驗和服務相關的禮物。

調查發現，這樣的趨勢在年輕一代更為明顯，53% 千禧世代和 50% Z 世代消費者計畫將把錢花在體驗類上。

Shay 表示，儘管出現新型變種病毒株，NRF 對消費者的購物慾仍充滿信心，因為更多美國人已經完全接種疫苗，加上一直遵循著各項防疫措施，所以這回假期購物的疫情狀況已大不相同。

「沒有恐慌的理由。」他說。