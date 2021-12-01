Omicron難纏 Regeneron：抗體藥物效力恐不如預期

美國製藥公司 Regeneron 周二（30 日）表示，自家新冠病毒「抗體雞尾酒」療法與類似藥物在面對 Omicron 變種病毒時，效果可能會不如預期，替該變種病毒更增添一份擔憂。

Regeneron 表示，Omicron 的突變特徵可能造成疫苗與「抗體雞尾酒」療法引發的中和活性減少，但目前沒有直接證據能表明該療法保護力會減弱，公司正在深入分析進一步確認該變種病毒潛在的影響。

該公司執行長 Len Schleifer 受訪時表示，自家「抗體雞尾酒」療法其中一種抗體應該會受到影響，而另一種則影響較小，不過該療法仍對主要的變種病毒 Delta 非常有效，現在也開始進行一項抗體臨床試驗。

莫德納執行長 Stephane Bancel 曾表示，目前市面上疫苗對 Omicron 效果恐怕有限，引發大眾擔憂新變種病毒將拖垮剛開始復甦的全球經濟。

同樣使用類似單株抗體療法的禮來藥廠 (LLY-US) 藥物檢測結果也不如預期，該公司表示，目前正在對 Omicron 進行抗體測試，結果尚未明確。

世界衛生組織（WHO）和科學家們表示，可能需要幾周時間才能了解 Omicron 是否會導致重症，或者讓目前市面上疫苗的保護力失效。

目前輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (MRNA-US) 等疫苗商日前已宣布開始著手進行對抗 Omicron 新疫苗研發。

受利空消息影響，Regeneron(REGN-US) 周二股價下跌 2.21%，每股暫報 639.91 美元。