電動車熱潮鋰礦搶破頭！Stellantis與加州、德國地熱業者結盟鞏固產能

據路透 (Reuters) 周五 (9 日) 引述兩位消息人士報導，全球第四大汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 已和美國加州、德國的開發地熱鹽水業者簽署合作備忘錄 (MOU)，以確保鋰金屬的供給。

消息人士表示，Stellantis 的 MOU 兩個合作夥伴分別是位於加州索爾頓鹹水湖的 Controlled Thermal Resources (CTR) ，以及德國黑森林地區的 Vulcan 能源。

該 MOU 合作地熱開發項目是自地下水中取得極高溫、富含鋰金屬的鹽水，並利用地熱發電後從鹽水中採集鋰金屬，隨後將鹽水重新注入地底，該流程比目前普遍的鋰礦開採、鹽水蒸發池來得更具永續性。

Stellantis 周四宣布電動車藍圖時曾表示有簽署相關供應協議，但未透露合作企業。Stellantis 計畫 2025 年前將投資超過 300 億歐元 (355.4 億美元) 讓旗下汽車產品線電氣化。

隨著電動車已成主流新趨勢，全球汽車製造商正極力取得鋰供給，此外，這些車廠正盡可能以較少的碳足跡來生產鋰金屬。

除了 Stellantis 外，通用汽車 (GM-US) 上周表示也將斥資數百萬美元投資 CTR 的加州地熱項目，CTR 曾表示，2024 年地熱開發項目有望能生產 6 萬噸的鋰金屬，這足以生產大約 600 萬輛電動車。據美國地質調查局數據，索爾頓鹹水湖地區估計含有超過 1500 萬噸的鋰。

若未來產量出，CTR 有望力壓 Lithium Americas 成為美國最大的鋰礦生產商，其產量大約將是 Lithium Americas 內華達州計畫產量的兩倍。

另外，Vulcan 能源則表示將投資 17 億歐元 (約 20 億美元) 在德國建設地熱發電站並採集鋰金屬的設施，目標是達到年產能 5.5 萬噸的目標。目前德國黑森林地區潛在鋰含量足以滿足 4 億多輛電動車的需求，是全球最大鋰礦床。