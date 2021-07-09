Stellantis公布2030年電動車藍圖 市場不領情 股價跌逾3%

全球第四大汽車製造商 Stellantis 周四 (8 日) 宣布，為了加速電動車發展，直到 2025 年將投資超過 300 億歐元 (約 360 億美元)，但市場擔憂 Stellantis 轉型速度過慢，股價下跌 3%。

Stellantis 首次舉辦電動汽車日，宣布此投資計畫將專注於電氣化和軟體，並開發四個可擴展的電動車平台，以利旗下所有 14 個品牌轉型。該公司旗下品牌包括 Fiat、克萊斯勒、Jeep 、Peugeot 等，每年生產約 870 萬輛汽車。

電池

Stellantis 計劃 2030 年與合作夥伴合作在歐洲、北美五家工廠取得超過 260 GWh 的電池，該策略與另一車商雷諾 (Renault SA) 類似，但不同於自行製造部分電池的特斯拉和福斯。

Stellantis 電池計畫屆時有近三分之二產能將在歐洲，其中與石油巨頭 TotalEnergies 的合資企業預計於 2023 年和 2025 年開始在法國、德國的工廠生產電池，2030 年總產能將達到 50 GWh。

Stellantis 也設定壓低電池成本的目標，預計 2024 年將電池價格降低逾 40% ，2030 年再降低 20%，並計劃在 2026 年推出固態電池。據彭博估計，2024 年該公司每 kWh 成本僅 82 美元，比同年預估業界水準低約 10%。

歐洲市場

歐洲執委會預定 7 月 14 日公布 2050 年實現氣候中和的目標，汽車業正為 2035 年前禁止汽車碳排放備戰。Stellantis 目標 2030 年歐洲市場 70% 的銷售額將來自低碳排放汽車。

RBC Capital Markets 分析師 Tom Narayan 表示，Stellantis 2030 年歐洲產品組合中電動車將占 55%，而 15% 可能是插電式混和動力車，其餘 30% 則是燃油車。

該公司品牌也將以不同的速度實現電氣化，Opel 2028 年將成為旗下唯一純電動車品牌，中國將是重點市場。Fiat 也將實現 100% 電氣化，但沒有訂定明確的時間表。

北美市場

Stellantis 計劃 2030 年美國有 40% 的銷售額來自低碳排放汽車。旗下最有價值的車型 Jeep 多功能車和 Ram 皮卡可能不會很快完全放棄的燃油引擎。

該公司預計 2025 年 Jeep 70% 的車輛有望實現電氣化，而 Ram 要 2024 年才會推出電動皮卡，然而，這意味著 Stellantis 可能會放任通用汽車 (GM-US)、福特(F-US)、特斯拉(TSLA-US) 和 Rivian 領搶先占據市場。

Stellantis(STLA-US) 在宣布電動車藍圖後並未受市場青睞，Stellantis 在歐股交易中下跌近 3.4%，而美股上市的股票下跌 3.16%。

彭博分析師 Kevin Tynan 認為，考量到同業對手將在 2023 年大肆擴張，Stellantis 對電動皮卡的計畫可能過晚。

此外，Stellantis 2030 年前產品組合仍將包含插電式混合動力車，而非完全電氣化。歐洲電動車報告出版業者 Matthias Schmidt 表示，這使該公司面臨逆風，因其不太可能在電氣化最快的歐洲市場占據主導地位。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 認為，Stellantis 需要加快電氣化進度，尤其是北美，歐洲和中國電動車市場也面臨有卓越續航和性能、且最終降低生產成本的專用電動車平台的競爭，增加 Stellantis 推出新電動車平台的壓力。