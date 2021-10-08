全球車廠四哥Stellantis砸2.3億美元升級工廠 加速電動車開發

全球第四大汽車集團 Stellantis(STLA-US) 周四（7 日）表示，計畫斥資將近 2.3 億美元改造印第安那州三家車廠，使其既能生產傳統汽車，又可生產油電混合車，加速電動車開發。

Stellantis 高層 Brad Clark 當日與印第安那州州長 Eric Holcomb 一同在其位於科科莫（Kokomo）的工廠宣布此消息，並透露投資改造項目包括汽車壓鑄廠與變速箱工廠。

Clark 表示，公司的目標是在 2030 年實現低碳排汽車在美國市場銷售占比達 40%，而此次三間工廠的改造計畫「是進一步實現公司電動車產品目標的重要跳板」。

Stellantis 表示，新的投資項目將開始生產電動車用八段變速箱，並且將用於 Jeep、皮卡車 Ram、克萊斯勒（Chrysler）、道奇汽車（Dodge）等車型，而且原工廠還將保留約 660 個工作職缺，目前該廠員工總人數約 6,000 人。

此外，Stellantis 去年曾斥資 4 億美元將位於科科莫的汽車變速箱二號廠改成引擎廠，目前預計會在今年晚些時候開始生產，同時也將再招募 200 名工人。

Stellantis 曾表示，到 2025 年，將斥資逾 300 億歐元（約 355.4 億美元），推出大量電動車，並投入電池的研發和採購降低電池成本，預計在 2025 年推出的車型將以純電動車或充電式油電混合車為主。

Stellantis 周四股價上漲 2.80% 至每股 19.07 美元。