富邦全球化講堂聚焦臺灣2050淨零轉型願景 領航氣候金融發展

氣候緊急時代已然到來,沒有任何一個個體可以在這場氣候浩劫中置身事外!在第 26 屆聯合國氣候變化大會 (COP26) 甫落幕之際,富邦第六年攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心(以下簡稱臺大風險中心)舉辦富邦全球化講堂於今 (1) 日登場,主要聚焦臺灣 2050 淨零轉型願景,領航氣候金融發展。

此次的富邦全球化講堂以「2050 淨零轉型 X 邁向世界共好」為主題,邀請到中央研究院李遠哲院士、經濟部次長曾文生、金管會證券期貨局局長張振山、經濟部工業局局長呂正華、宏碁集團創辦人 / 智榮基金會董事長施振榮、台灣淨零排放協會理事長 / TAISE 董事長簡又新、台達電子董事長 / 台灣氣候聯盟會長海英俊等產、官、學界專家領袖齊聚一堂,共同聚焦臺灣 2050 淨零轉型願景,領航氣候金融發展,呼籲各界共同努力「Run to Zero; Run For Green」!

富邦全球化講堂首先由中央研究院李遠哲院士進行專題演講,以「2050 淨零轉型」為核心、「2050 淨零轉型 X 邁向世界共好」為主題,從臺灣 2050 零碳社會的轉型路徑談起,點出最新的國際趨勢與臺灣在此「淨零轉型」行動中的已所為和將所為,帶出臺灣在國際間淨零趨勢上,涵括學界、企業面向的永續社會轉型治理實踐願景。

綜合座談時間,則由宏碁集團創辦人施振榮主持,行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝、台灣淨零排放協會理事長簡又新、ESG 世界公民基金會董事長陳春山、台達電子董事長 / 台灣氣候聯盟會長海英俊共同與談,探討國際淨零轉型趨勢、政府政策以及產業佈局調整與未來因應,藉由對話,和所有線上和實體與會者,一同勾勒出台灣 2050 的淨零轉型願景。

下午場則延續上午之專題演講,以企業在邁向淨零轉型的過程中,如何應對氣候變遷的風險談起。以「氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」為主題,透過「Run For Green Together-淨零挑戰 政策引領產業轉型契機」、「Run For Green Together-淨零實踐 TCFD 驅動企業實現淨零」兩場次論壇,探討政府與企業該如何共同面對淨零轉型的挑戰與契機。

富邦集團董事長蔡明忠今日出席全球化講堂,並於致詞指出,在甫落幕的 COP26 會議中已達成逐步減少煤炭使用的協議,但在淨零排放上仍留有許多討論。富邦集團深切感受到地球無法再等待,氣候災難與低碳議題已是全世界各國家、各行各業都需要刻不容緩面對的議題,今年富邦致力推動「Run For Green」,其中以植樹支持馬拉松跑者只是集團小小的心意,更代表著我們企業的經營全力奔向綠色永續的世界潮流。很榮幸全球化講堂邀集到產官學界重量級領袖齊聚一堂,也期盼藉由今日的交流號召各界 Run For Green Together,匯聚力量迎向淨零未來。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦在 2021 年重新梳理永續策略,擘劃「低碳、數位、激勵及影響」四大策略,側重「低碳」策略,以更積極的態度面對挑戰。針對五大高碳排產業 - 電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵業,訂定投融資的准入及撤資條件,積極支持低碳轉型的企業,更希望以此帶動責任投資風氣;同時積極發展促進企業低碳轉型的商品,台北富邦銀行今年三月發布永續指數連結貸款,以貸款優惠利率激勵企業客戶達到節能減碳的目標,為國內首家台資銀行攜手客戶共創永續。

富邦集團長期耕耘 E(環境)、S(社會)、G(治理) 三大面向,貫徹永續發展的信念。富邦金控致力接軌國際、領航台灣氣候金融發展,自 2016 年起,與富邦文教基金會、臺大風險中心合作,更於 2021 年延續合作「氣候變遷風險研究」專案,為期五年,將聚焦在氣候變遷風險研究、政策趨勢研究與教育訓練、富邦全球化講堂、青年氣候能源識讀計劃等四項計劃,共同推動氣候變遷風險及永續金融相關研究與倡議,並提升大眾永續意識。

臺大風險中心主任周桂田表示,富邦有鑑於目前各國都還沒有發展出適用於企業層級的氣候變遷風險評估分析方法,而未來國際發展出來的評估方法亦可能有台灣難以適用的問題,因此富邦在 2021 年發布金融業第一本 TCFD 報告書,更超前部署,與臺大風險中心合作進行台灣企業氣候變遷風險相關研究,希望未來能讓台灣金融業與企業準確評估將遇到的氣候變遷風險,也幫助台灣學界發展氣候變遷風險評估模型。