〈財報〉Salesforce Q3獲利營收亮眼 但Q4財測遜色 盤後仍大挫6%

Salesforce 週二 (30 日) 公布第三財季獲利和營收打敗華爾街預期，但第四季財測遜色，導致盤後股價跌約 6%。

Salesforce 同日任命現任總裁兼營運長 Bret Taylor 擔任共同執行長。現任執行長 Marc Benioff 發表聲明，「Taylor 將協助公司度過下一章」。

近時確認，Salesforce (CRM-US) 週二下跌 11.78 美元或 3.97%，盤後再下挫 6%，報每股 267.85 美元。

第三財季 (10/31 止) 財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：調整後年增 27% 至 1.27 美元 vs. 92 美分

營收： 年增 27% 至 68.6 億美元 vs. 68 億美元

Salesforce 去年同期營收 54.2 億美元。

第四財季財測 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS： 72 至 73 美分 vs. 81 美分

營收： 72.2 億至 72.3 億美元 vs. 72.2 億美元

該公司第四財季營收預測雖已較先前預估值提升，但仍僅與分析師估值持平，EPS 更是較第三季大幅下降且遜於分析師預期。

核心產品 Sales Cloud (銷售人員可用來追蹤潛在客戶和機會) 營收年增 17% 至 15.4 億美元。

服務雲業務 (Service Cloud) 營收年增逾 20% ，達 16.6 億美元。

Benioff 在電話會議上表示：「我們每天都與其他雲端 CEO 交談，所以我們知道，沒有其他像我們這樣規格的軟體公司能達到這個水準。」

平台和其他部門 (Platform and Other) 營收 12.7 億美元，該公司將其 Tableau 和 Mulesoft 收購的營收重新歸類到數據部門。

數據部門 (Data) 營收 9 億美元

當季發展

Salesforce 7 月以超過 270 億美元收購商用聊天 app「Slack」。該公司表示，該 app 對平台部門的營收貢獻 2.76 億美元。

公司在財報聲明中說：「作為 Salesforce 家族的一部分，Slack 的完整首季表現超出我們的預期，在 Slack 上花費超過 10 萬美元的顧客人數較去年同期增加 44%。」