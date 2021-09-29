辦公巨塔再見了！Salesforce執行長：員工都在家 這樣很好

全球客戶關係管理軟體龍頭 Salesforce(CRM-US) 執行長 Marc Benioff 週二表示，員工不會回到疫情前的工作場所。

Benioff 在加州比佛利山莊舉行的 Code Conference 會議上表示：「對我所有的朋友感到抱歉，但我們不會全部回去了。」

Benioff 此番關於辦公室未來的聲明尤其引人注目，因為 Salesforce 擁有位於舊金山的 61 層樓辦公巨塔，且 3 年前甫開業，此外該公司在印第安納波利斯、倫敦、紐約和東京等城市均擁有辦公大樓。

這些辦公大樓都是在疫情前建造，疫情爆發後，Benioff 花了 18 個月來了解他的公司和其他公司如何有效地與居家或異地工作的員工合作。

「我們現在擁有近 7.5 萬名員工，他們都不在這些塔裡，我們建造了這些華麗巨塔，但他們大部分時間都在家，這樣很好。」

Salesforce 於 7 月完成 277 億美元收購 Slack 的交易，為該公司有史以來最大的一筆收購。 Slack 軟體可協助員工透過通話和聊天訊息保持聯繫，且與 Zoom (ZM-US) 和微軟 (MSFT-US) 的產品一同成為了疫情產品組合的核心。

「我們不會回去，這是我們用 Slack 的原因。」Benioff 說。

Benioff 先前曾預期，疫情結束後公司仍會有 50% 至 60% 員工在家工作。

Benioff 週二表示，並非所有同業都認同他對遠程工作的看法，一些大企業的執行長曾打電話給他，提到他們希望員工返回辦公室，Benioff 則表示，工作內容將不同，大家會在有活動時聚會、異地公司會議和特殊培訓活動。

Benioff 指出，一些公司已經以這種方式運作，例如擁有 WordPress 與 Tumblr 兩大產品的網頁程式設計公司 Automattic，該公司沒有實體總部，但每個月都會在 Airbnb 上挑個地點聚攏員工。Salesforce 的創投部門是 Automattic 公司的投資方。

Salesforce 上周舉行其一年一度的 Dreamforce 會議，其中大部分時段以虛擬視訊方式進行。Benioff 表示，大約 1000 名員工親自到舊金山出席大會，但在 2019 年 (疫情爆發前最後一次會議)，超過 17 萬人出席大會。