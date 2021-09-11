不滿德州墮胎法 Salesforce力挺員工搬家

又一家企業對德州反墮胎法表態！

全球客戶關係管理軟體龍頭 Salesforce(CRM-US) 週五以 Slack 訊息通知數千名員工，倘若員工與其家人擔心在德州《心跳法案》生效後取得生殖保健的能力，公司可協助搬家。

美國德州 5 月批准最嚴苛的反墮胎法，規定未來在德州境內，除非在醫療緊急情況下，醫生一旦檢測到胎兒心跳，就不得進行或誘導墮胎。一般公民則可對檢測到胎兒心跳後幫助或教唆墮胎的人提起訴訟。

美國最高法院拒絕阻擋該法，而美國司法部週四針對該法起訴德州。

Salesforce 在該訊息中表示，承認並尊重所有人都有深刻的見解和不同的觀點，「但作為一家企業，Salesforce 和世界各地所有女性站在一起。」

該訊息指出，「若您對您所在州的生殖保健服務有疑慮，Salesforce 將幫助您和您的直系親屬重新安置。」

該公司執行長 Marc Benioff 在推特上更直率地表示，「Ohana，你如果想搬家，我們幫你離開德州，你的選擇。」Ohana 是夏威夷語，意思是家人。

科技業普遍對德州墮胎法保持沉默，但上週共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 和 Uber (UBER-US) 均表態，若旗下司機因為載運懷孕婦女去墮胎而遭訴，公司將為其支付全額法律費用。網路約會公司 Bumble 也表示，已經啟動了一項基金來幫助大眾在該州尋求墮胎。

後疫情時期的混合勞動模式讓 Salesforce 更可落實這項承諾，因為早在今年 2 月，該公司便宣布提供三種工作模式：完全遠端、辦公室或是彈性，而大部分員工選擇彈性上班，即部分時間遠距上班，部分時間進辦公室進行團隊協作、會面客戶以及報告。