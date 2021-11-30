供應鏈缺貨難解 下修全年手機出貨至13.35億支 年增逾6%

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，由於供應鏈缺貨導致生產表現受到影響，再度下修今年全年手機出貨量，估 13.35 億支，年增 6.5%，較先前預估年增 7.3% 下降 0.8 個百分點。

TrendForce 表示，隨著東南亞等地疫情趨緩，加上下半年電商促銷旺季，智慧型手機市場需求逐漸轉強，不過受到 4G 與 5G 低階處理器、面板驅動 IC 等零組件供應匱乏影響，限制手機品牌廠下半年生產表現。

據統計，第三季全球手機生產量約 3.25 億支，季增 5.7%，不過成長幅度與整體生產表現都不及去年、前年同期。

展望後市，TrendForce 指出，全球智慧型手機市場觀察重點，除了疫情發展是否進一步削弱需求外，國際間的政治角力、晶圓代工產能分配與全球通膨危機等也可能衝擊市場需求。

第三季各品牌表現方面，市占第一的三星生產量為 6900 萬支，季增 17.9%，主要受惠越南廠稼動率回穩；蘋果受惠發表 4 款新機，生產量 5150 萬支，季增 22.6%，此外，蘋果明年下半年維持推出 4 款手機外，第一季底將推出第三代 SE，可視為跨足中階 5G 手機市場利器，預估將貢獻明年 2500-3000 萬支生產表現。

OPPO 第三季生產量為 5100 萬支，季增 3%，位居全球第三；小米則生產 4450 萬支，季減 10%，位居全球第四；排名全球第五的 Vivo 則略持平上季，生產總數約 3400 萬支。

TrendForce 表示，觀察三家品牌在第三季的生產表現，由於市場重疊性高，因應市場所推出的產品類型也極為相似，因此對於目前短缺的零組件的掌握度，將直接影響該品牌的生產表現。