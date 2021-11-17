明年手機出貨13.86億支 年增3.8% 5G比重增至47.5%

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，明年智慧型手機市場將以週期性換機及新興國家需求帶動下，預期明年全年生產量將達 13.86 億支，年增 3.8%，而 5G 手機將從今年的 5 億支，明年攀升至 6.6 億支，比重約 47.5%。

TrendForce 認為，在全球經濟活動回歸正軌下，智慧型手機將回至民生需求，有望推升手機產業成長，此外，明年智慧型手機市場仍主要仰賴週期性換機需求等因素，帶動明年出貨量成長。

5G 手機方面，TrendForce 表示，在中國政府積極推動 5G 商轉下，全球 5G 手機市占達 37.4%，全年生產總數 5 億支；儘管中國 5G 手機市占突破 8 成，但各國 5G 建設進度不一，通訊資費也較 4G 通訊高等，5G 手機市占增長速度放緩，預估明年全球 5G 手機市占將增至 47.5%，生產總數約 6.6 億支。

各品牌來看，TrendForce 預估，三星明年生產總量約 2.76 億支，年增 1.1%，由於三星持續將產品重整、布局，包含 Galaxy Note 系列與 Foldable 系列整合、延續 S-Pen 應用等，以維持高階市占率。

TrendForce 推測，蘋果明年第一季底將推出新款 iPhone SE(SE 第三代)，為 4.7 吋 LCD 螢幕，搭載 A15 處理器並支援 5G 網路，其餘硬體規格與第二代 SE 相仿，可視為 Apple 進軍中階 5G 市場利器；明年下半年則維持 4 款新機發表，分別為兩款 6.1 吋螢幕及兩款 6.7 吋螢幕。

TrendForce 指出，明年 5 款手機雖然可望帶動市占爬升，但面對零組件價格上揚，蘋果也將調漲終端定價來確保獲利，因此全年增長率幅度有限，預估 2022 年生產量為 2.43 億支，年增 5.4%，市占維持全球第二。

中國品牌 OPPO、小米及 Vivo 明年中國市場需求則未能明顯放大，三大品牌將主要仰賴擴大海外市場來維持市占。其中，小米包含小米 (Mi)、紅米 (Redmi)、POCO、黑鯊 (Black Shark) 等四個品牌，由於海外市場開拓較早，隨著全球疫情逐漸獲得控制，將推升明年生產量至 2.2 億支，年增 15.8%，成為全球第三大手機品牌廠。

位居第四名的 OPPO 透過 OPPO、Realme、OnePlus 等三大品牌行銷全球，預估明年全年生產表現將微幅成長 2.5%，共有 2.08 億支。TrendForce 表示，品牌產品規劃與小米相似，以子品牌區分市場及客群，近年積極拓展週邊生態鏈業務，透過軟體服務以及增加消費品項，補足手機業務獲利衰退缺口。