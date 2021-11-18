三星電子計畫下調越南廠手機產能 移至印尼、印度

在新冠肺炎疫情爆發後，製造業備受衝擊，南韓三星電子在越南的工廠也多次傳出產能受限的消息。三星表示，計畫在明年重新配置智慧型手機製造地區，將越南生產比重由 6 成降至 5 成，並轉移到印度和印尼地區。

三星電子在越南有 2 座工廠，主要生產智慧型手機、平板電腦和可穿戴式設備。目前三星電子對全球的設備供應大部分來自越南。這 2 座工廠的智慧型手機年產量約為 1.82 億支，佔三星手機總產量的 61%。不過，在經歷了疫情後，三星電子計畫將越南地區的智慧型手機產量的占比削減至 50%，約 1.63 億支。

與此同時，三星電子計畫擴大印度和印尼工廠的產能。到了 2022 年底，印度廠的產能預估將從目前的每年 6000 萬支擴大到 9300 萬支，屆時，印度在三星手機總產量的占比將從目前的 20% 升至 29%。而印尼工廠的年產量也將從目前的 1000 萬支上升至 1800 萬支。

消息人士表示，在印度的生產獎勵計畫 (PLI) 下，製造業的激勵措施每年都會增加，持續吸引全球大型製造商來印度製造產品並出口到世界各地。印度有望會成為電子製造的重要中心。三星也已經開始出口在印度工廠製造的智慧型手機。

越南胡志明市以及周邊地區的疫情有所趨緩，並且自 10 月 1 日起解除封城措施，工廠也逐步恢復營運。但是，美銀證券分析師 Mohamed Faiz Nagutha 在日前的一份報告中表示，越南工廠復工的速度緩慢，營運限制嚴格且複雜，勞動力短缺，難以全面復工，交貨時間恐怕慢於預期。