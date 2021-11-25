陸系品牌推新機 中國5G手機全年上看2.69億支 年增65%

亞系外資出具最新報告指出，陸系手機品牌廠陸續推出新機，推升中國手機市場恢復正成長，其中 5G 手機 10 月出貨量攀升至 2600 萬支，月增 76%，滲透率也達 79%，預期今年全年中國 5G 手機出貨量上看 2.69 億支，年增 65%。

外資統計，中國 10 月手機出貨量為 3300 萬支，月增 57%、年增 31%，是近半年來，出貨量回升至 3000 萬支以上；以 2015-2019 年 10 月平均落在 3600 萬支相比，今年單月出貨量與疫情前的水準相差不遠。

5G 手機方面，中國 10 月共有 53 款 5G 手機通過認證，較上月增加 23 款，Vivo 最多通過 19 款，其次為榮耀 9 款、蘋果 6 款、三星 3 款、OPPO 與 realme 各 1 款；另外，截至 11 月 10 日，也有 11 款 5G 手機通過官方認證。

外資認為，受惠手機品牌廠大量推出新機，帶動 10 月 5G 手機出貨量攀升至 2660 萬支，月增 76%，出貨量恢復至正成長，僅落後於今年 1 月的 2730 萬支、3 月的 2750 萬支，滲透率也從上 (9) 月的 71% 提升至 79%。

從各品牌出貨量來看，外資提到，第三季各品牌均有較去年同期成長個位中位數，其中，OPPO 出貨量最強勁，年增 8%，其次是 Vivo 年增 6%、榮耀也有 5% 年增幅，小米則成長 5%。

市占率部分，小米在中國市場居冠，市占率 13%，其次為 OPPO 約 10%、榮耀 4%。