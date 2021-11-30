商億-KY產品明年起調漲8% 訂單滿到明年6月

北美高端家具業者商億 - KY(8482-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，董事長謝智通表示，2022 年產品價格將再漲 8%，已與所有主要客戶確認，目前終端需求相當旺，產能爆滿，訂單已排到明年 6 月，看好隨著柬埔寨新廠投入營運，有利明年營收再成長 15-20%。

商億是全球最大客製化家具外包服務供應商，主要客戶是美國和澳洲的上市零售商，經營北美市場中高端客群，因此，需求相對不受景氣變動影響，每個月中國廠可出口 420-450 個貨櫃，泰國廠出口約 90 個貨櫃，而柬埔寨新廠預計農曆年後開始投產，每月產能可達 600 個貨櫃。

謝智通提到，由於過去幾個月來原物料價格大增約 20%，因此與所有客戶議價完成，明年產品價格將漲 8%，而今年接單還在等待生產的訂單則給予僅漲 5% 的彈性空間。

謝智通強調，商億具備客製化家具量產的能力，且自製率達 80% 以上，接到訂單後 2 周即可出貨，管理和生產技術領先中國同業至少 5 年以上，樂觀看待，隨著柬埔寨廠開始出貨，5 年後市占率可再成長 1 倍。

對於中國的限電政策，謝智通提到，商億僅調降 10% 用電量即達成中國政府要求，因此，近期均正常趕貨，並無停工狀況。

另外，謝智通說，過去 5 年商億平均股利發放率約在 80% 左右，未來也可望維持高水準。