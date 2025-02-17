商億-KY被訂單追著跑 柬埔寨產能將翻倍、討論併購新廠
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-17 16:10
家具製造大廠商億 - KY(8482-TW) 美系客戶訂單湧現，而俄烏戰爭有望停火，近期也新增俄羅斯客戶，董事長謝智通今 (17) 日指出，目前柬埔寨廠產能僅開 50%，在訂單滿載情況下，預計今年將開到 100%，同時，正評估併購新柬埔寨廠的計畫，最慢第三季前會有結果，估今年營收有望因此衝上歷史高的水平。
謝智通說，最辛苦的時間過去了，現在美國訂單已爆單，但在貿易戰的影響下，會調整廠房的生產比重，預估今年柬埔寨廠營收將由 30% 一舉拉升至 70%，而中國廠區則降至 30%，主要供應至非美市場。
商億是全球最大客製化傢俱外包服務供應商之一，主要合作對象是美國前十大高端傢俱品牌商，隨著美國總統川普祭出加稅和新移民管制政策，美系客戶積極爭搶商億柬埔寨廠的產能。
另一方面，俄烏戰爭停火現曙光，東歐的經濟活動有望復甦，商億近期新增俄羅斯客戶，並討論擴大採購量，同時，歐洲和中東客戶也出現有積極下單的趨勢。
由於客戶下單火熱，再加上年中有望併購柬埔寨廠鄰近同業的新廠房，謝智通樂觀看待，今年營收有望回升到歷史高的水準。
謝智通進一步說明，新廠擁有大面積生產基地和既有客戶，一旦完成併購，將為公司帶來立即性營收挹注，省去陣痛期，且此新廠的客戶群為戶外傢俱，可使產品線更加全面化。
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