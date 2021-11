富邦金控榮獲《亞洲公司治理》五項大獎

《亞洲公司治理》雜誌公布第十一屆亞洲卓越獎(11th Asian Excellence Award 2021)獲獎名單,富邦金控 (2881-TW) 再度創下亮眼佳績,囊括五項大獎,包括富邦金控總經理韓蔚廷連四度榮獲「台灣最佳投資人關係–執行長獎」,富邦金控連續十一年獲頒「台灣最佳投資人關係獎」,連八年獲得「亞洲最佳企業社會責任獎」、「台灣最佳投資人關係經理人獎」,第三年獲頒「最佳企業公關獎」,肯定富邦金控持續投入企業社會責任及投資人關係維護的成果與用心。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控長期致力於企業社會責任、公司治理、永續經營等面向,今年適逢富邦金控 60 週年,除了發布全新 ESG(環境、社會、公司治理) 四大策略「低碳、數位、激勵及影響」之外,更持續提升永續報告書品質,於 2020 年企業社會責任報告書首度導入美國會計準則 SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標,為全台金融業首本全面確信的永續報告書,就是希望提供利害關係人最值得信賴且完整的永續資訊。

今年台灣面對新冠疫情加劇的挑戰,富邦金控也以企業的力量,投注資源回饋社會,蔡明興指出,富邦金控秉持正向關懷的精神,對內,在防疫上持續超前部署,率先設立企業篩檢站,維護同仁及客戶安全健康;對外,富邦金控也積極協助地方政府機關及醫療院所抗疫,富邦集團累計捐助抗疫基金及物資近 4 億元,期盼善盡企業社會責任。

同時,旗下子公司仍維持優異的營運表現,帶動富邦金控今年前 10 月獲利及每股盈餘皆續創歷史新高,並穩居台灣金控業龍頭,富邦金控將持續投入更多資源於永續治理、責任金融、創新服務等面向,朝「亞洲一流金融機構」的目標邁進。

《亞洲公司治理》雜誌為亞洲地區第一本以探討公司治理為主的專業性季刊,從 2005 年起,每年均透過市場公開資訊針對亞洲多國企業進行評比,並表彰於公司治理、投資人關係、企業社會責任、財務經營績效等各領域表現傑出的企業。

《亞洲公司治理》今年 5 月份公布第十六屆亞洲最佳公司治理獎(16th Asian ESG Award - The Best of Asia),富邦金控蔡明興董事長四度獲頒「亞洲企業領袖成就獎」,富邦金控亦連續十二年獲得「亞洲地區最佳公司治理獎」。同時,道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices,簡稱 DJSI) 於本月甫公布「世界指數 (DJSI World)」成分股,富邦金控連續五年入選最高等級世界指數,更是持續六年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股,展現富邦金控身為標竿領導企業,與社會、環境共好、永續經營的努力成果。