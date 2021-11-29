〈兆豐證投資展望〉明年台股「大箱型」走勢 高點看18500點

兆豐投顧將舉行 2022 年投資展望線上說明會，今 (29) 日表示，今年下半年台股處高檔整理，進入明年後，將呈現大箱型的走勢，低檔 15000 點有撐，上檔壓力位置落在 18500 點。

兆豐投顧說明，隨著新冠疫情趨緩、聯準會 QE 逐步退場的政策確定、產業基本面因供需情勢鬆動等多空因素干擾下，今年下半年台股形成高檔整理走勢。

展望 2022 年，由於大環境處於成長趨緩的基礎上，再加上市場擔心居高不下的通膨，因此，兆豐投顧預料，歷經 2020 年、2021 年瘋狂的上下大幅震盪後，明年將處在一切逐步回歸正常的過程。

因此，預料台股將呈現高低點略為向上的大箱型走勢，支撐點在 15000 點 (2021 年 5 月回檔低點)，壓力則在 18500 點 (2014 年以來 2 倍上升軌道上緣)。

兆豐投顧進一步指出，據 IMF 的預估，明年全球經濟成長率將放緩至 4.9%，主要經濟體美國、中國、歐元區、日本等成長率皆同步下滑，不過，就過去 30 年的數據而言，4.9% 的 GDP 年增率仍算極佳的表現，不應將其視為利空因子，仍以正向看待。

至於市場高度關注的通貨膨脹議題，兆豐投顧認為，在供應鏈缺口逐步緩解下，可望由高峰向下，但是否如 FED 樂觀預期的回落至政策目標區 2.5%，有待觀察。

由於通膨壓力未能排除，兆豐預期，美國聯準會在明年中完成 QE 退場後，最快將於 6 月後進行第一次升息，全年恐升息 2 次，屆時將影響債券殖利率、資金動能， 尤其資金成本因升息而提高，也將會牽動資金在不同市場及商品間流動，為股市帶來動盪，所幸，由於資金存量仍高，應不至於轉入空頭趨勢。