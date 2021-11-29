〈富邦財經論壇〉羅瑋：變種病毒添變數 升息腳步有三套劇本

富邦金 (2881-TW) 今 (29) 日舉行「2022 富邦財經趨勢論壇」，首席經濟學家羅瑋表示，新變種病毒 Omicorn 雖然來勢洶洶，但目前尚不需過度擔憂，不過疫情依舊是變數，美國升息腳步將有三種情境假設，不過整體來說，明 (2022) 年全球金融盛宴已近尾聲。

羅瑋表示，影響明年全球經濟與金融市場的關鍵因素包括：Covid-19 疫情發展、各國經濟復甦速度、主要央行貨幣政策動向。雖然對 2022 年全球經濟與金融市場展望抱持正面，但仍須密切關注通膨、中國經濟結構轉型、金融市場震盪三大變數。

受到 Delta 變種病毒影響，市場原先對歐美國家解封後出現報復性消費的預期落空，隨著新興市場國家疫情升溫，各國採取嚴格的防疫措施，讓全球供應鏈失序問題更加嚴重。由於供需失衡需要時間緩解，因此物價持續增長期間超出主要央行原先預期，迫使各國央行提早調整貨幣政策方向。

此外，歐美國家開始施打第三劑疫苗，新興市場國家取得疫苗的時程因而進一步延遲，各國經濟好轉速度出現落差，導致明年全球經濟不均衡復甦。

隨著上周再度爆出全新變種病毒株 Omicron，羅瑋表示，儘管外界傳出 Omicron 傳播力相當強，但目前來看，重症和死亡病例不像過去那麼高，因此尚不需過度擔憂；但疫情是否反覆仍是影響全球經濟的變數。

羅瑋表示，因為各國經濟復甦速度不一、央行政策落差，加上 Fed 啓動升息時程預期不同，明年可以假設三種不同經濟情勢。一是疫情獲得控制，Fed 於 2022 年下半年升息，各國放寬出入境管制，服務性活動復甦可望支撐美國經濟成長，下半年亞洲內需、旅遊活動將陸續恢復。

羅瑋表示，一旦發生第一個情境，也就是明年下半年升息，美元明年上半年將隨 Fed 貨幣正常化而走強，但下半年可能因 ECB 升息預期而轉弱；而新台幣部分，強勁經濟基本面將推升新台幣走強。

情境二是 Fed 於 2023 年上半年升息，美國經濟持續復甦，但新興市場消費動能恢復緩慢，中國經濟出現疲態，亞洲國家出口增長放緩。

三是疫情反覆衝擊經濟，Fed 於 2023 年下半年升息，主要國家經濟復甦動能將放緩，新興國家投資及消費增長走弱，美元則會因避險需求走高。

投資面部分，羅瑋表示，2022 年股優於債的局面依然不變。股票市場方面，隨著資金盛宴接近尾聲，通膨預期升溫，企業獲利成長空間縮小，各國股市全面上揚的可能性大幅下降，但仍可以留意特定國家、產業及個別企業。如果全球復甦步調落差縮小，隨著市場資金尋求較高的報酬率，歐亞及新興市場將有較佳的表現機會。

債市方面，羅瑋指出，「通膨是債券市場最大敵人」，需留意各國物價走勢與央行因應措施。由於各種債券利差極為狹窄，因此需保持高度警覺，留意市場動向，防範殖利率出現急速彈升。因為發行量減少，而配置盤資金數量相當龐大，使得公司債市場可以獲得一定程度的支撐。

至於新台幣匯價明年走勢，羅瑋認為，台灣經濟和金融相對穩健，明年新台幣匯價依然相對強勢，匯率區間預估落在 27.4~28.6 元間。而台灣的 GDP 預估在 3.1~3.8%。