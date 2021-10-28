〈穩懋法說〉Q3毛利率再優預期 純益季增6成EPS 3.67元

深化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日公告第三季財報，在產品組合轉佳，以及產能利用率提升雙重因素帶動下，第三季毛利率 38.8%，超出原先預估 34-36%，也帶動稅後純益 14.96 億元，季增 61%、年減 24%，每股純益 3.67 元；累計前三季純益 35.21 億元，年減 30%，每股純益 8.71 元。

穩懋第三季營收 67.61 億元，季增 9%、年增 3%；毛利率 38.8%，季增 3.1 個百分點、年減 4.6 個百分；營益率 26.8%，季增 4.1 個百分點、年減 4.9 個百分點。

累計穩懋前三季營收 189.65 億元，年增 1%、毛利率 36.1%，年減 7.6 個百分點、營益率 23.3%，年減 9.4 個百分點。

穩懋表示，第三季為傳統智慧型手機旺季，在客戶需求帶動下，營收季增幅與先前預估相當，且產能利用率達到 95%，加上產品組合轉佳，推升毛利率優於原先公司預估。

而跟去年同期相比，穩懋表示，去年第三季因為有華為禁令到期的因素，客戶提前大舉拉貨，帶動毛利率較佳 Infra(基礎建設) 比重提升，也貢獻

以各產品表現來看，受惠高階手機發表效應，穩懋表示，3D 感測為主的光學相關產品大幅季增；光學晶圓需求也未受為縮影響，維持強勁；5G cellular PA 及基礎建設相關也較前一季成長，推升營收表現。