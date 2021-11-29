12千金來電不敵傳產賣壓 台股跌41點收17328點 半年線失而復得

新冠肺炎新型變異株 Omicron 重擊全球股市，台股今 (29) 日早盤一度下跌 202 點，逼近季線支撐，市場買盤隨即進場低接電子股，再現 12 千金，航運股及中小型股也都表現不俗，不過，鋼鐵、紡織、塑化等傳產族群賣壓沉重，終場指數仍下跌 41.3 點，以 17328.09 點作收，半年線失而復得，成交值 3181.71 億元。

台積電早盤走弱，一度跌至 591 元，跌破半年線、回測年線，儘管盤中幾度翻紅，但買盤無力追價，終場小跌 0.5%，以 593 元作收；聯發科早盤一度摔出千金股俱樂部，隨後止跌回升，上漲逾 2%，終場收在 1030 元；國巨、華邦電、英業達、聯詠、欣興等指標電子股均獲資金點火。

台股再現 12 千金，力旺大漲逾半根停板，一度逼近 2200 元關卡，成功擠下譜瑞 - KY，奪回第三大高價股位置；緯穎開低走高，終場勁揚逾 3%，收 1020 元，重返千金股行列，排名一度超車聯發科；此外，之前捲入美國貿易黑名單風波的世芯 - KY，隨著利空逐漸淡化，今天股價強彈逾半根漲停板，以 1010 元全場最高作收。

砷化鎵廠穩懋明年獲得日系外資看好，評等升級至「買進」，目標價亦從 310 元上調至 400 元，激勵股價大漲逾 7% 收在 364.5 元，PA 三雄獲得買盤青睞，全新勁揚 5% 以上，宏捷科則漲 1.4%。

航運股表現兩樣情，航空雙雄持續受 Omicron 利空衝擊，今天再大跌逾半根停板，不過，BDI 指數延續反彈氣勢，貨櫃三雄逆勢走揚，長榮、陽明上漲逾 1%，散裝航運股慧洋 - KY、裕民等均在盤上表現，加上疫情掀起宅經濟熱度，陸運雙雄宅配通、嘉里大榮股價直奔漲停。