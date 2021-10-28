〈穩懋法說〉Q4營收估增4-6% 毛利率維持上季水準

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日召開法說會，展望第四季，預估產能利用率持續往上，營收將季增 4-6%、毛利率則落在 37-39% 延續第三季水準，對於市場關注的中國手機市況放緩及供應鏈缺料等影響，穩懋表示，目前從訂單來看，沒看到有影響。

穩懋表示，第四季產能利用率估較第三季 95% 再向上，有可能碰到天花板，加上目前預估產品組合不會有太大的改變，均支撐毛利率走勢；以穩懋第三季產品組合來看，Cellular 占 45-50%、Infra 15-20%、Wi-Fi 15-20%、其他 19%。

法人關注中國手機市況趨緩以及下游 PA 庫存情況，穩懋表示，從訂單角度並沒有看到需求放緩，第四季營收也保持成長，且因為每一代 PA 的設計都不同，基本上不會出現超額庫存的情形。

針對供應鏈缺料，穩懋表示，公司本身沒有受到影響，也沒看到客戶因為長短料的情況而大幅修正訂單，整體而言，今年營收還是跟產業趨勢、季節性走勢較為相關。

新應用布局來看，穩懋表示，氮化鎵 (GaN) 目前已經進入量產，主要應用在 Infra 的 PA，目前營收占比低個位數；磷化銦 (InP) 除了光學外，未來應該也是會用在 Infra 當中。

而中低軌道衛星方面，穩懋表示，2-3 年前跨入市場開始出貨，每年都有成長，今年較去年也顯著增加，以量來說不會爆發性成長，但逐季都有營收貢獻，客戶也不只 1 個，但整體營收是低個位數。

至於 LiDAR，穩懋透露，有非常多客戶跟案子都在進行，每個客戶都有想要開發方向，但 LiDAR 還沒有看到一個標準，後續要進入量產階段，也取決於自駕車法規的方向。