〈穩懋法說〉明年擴產幅度約1成 月產能上看4.6萬片

針對擴產進度，砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日在法說會上表示，明年擴產幅度約 1 成左右，新產能預計下半年開出，月產能將從目前 4.1 萬片成長至 4.4-4.6 萬片。

穩懋表示，目前龜山 C 廠持續按照進度走，開出新的無塵室預計明年上半年完工，機台進駐後將在下半年投產，屆時每個月就可新增 3000-5000 片的產能。

法人也關注穩懋擴產策略，對此，公司表示，擴產都是根據年度平均稼動率作為評估標準，如果稼動率在 8-9 成以上就會擴產，且稼動率越高，擴產幅度越大；但若只有 7-8 成的稼動率，則會維持既有產能。

穩懋強調，由於公司生產產品應用範圍廣泛，因此擴產最終還是回歸客戶及終端市場需求，不代表同業擴就要跟進，且穩懋的客戶跟同業重疊性不高，因此還是會按照自身的節奏，不會跟競爭對手比較產能。

至於南科路竹廠，穩懋表示，現在進入土建階段，由於路竹廠區面積比既有的三個桃園廠加起來還大，產能將分期開出，第一階段產能預計不會太大，主要是配合客戶過認證。

穩懋認為，若路竹廠順利通過認證、進入量產，最快 2024 年看到營收貢獻，屆時也會有比較大的資本支出，作為擴充設備所需。