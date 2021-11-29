宏碁智醫擁集團、品牌通路商資源 明年衝刺海外醫療布局

宏碁 (2353-TW) 集團旗下宏碁智醫 (6857-TW) 今 (29) 日舉辦法說會，展望未來，總經理許銀雄表示，將在眼科基礎下，持續拓展非眼科產品線，也將借重集團、品牌通路商資源，拓展東南亞、海外市場，預期明年上半年可望再拿到一張 FDA 認證。

許銀雄表示，宏碁智醫對比同業更具集團資源優勢，可望透過母公司宏碁品牌順利推廣到海外市場，加上品牌分公司、通路經銷商，將加速宏碁智醫落地、進入市場，目前旗下 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR(智視康) 也已陸續取得台灣、泰國、印尼、菲律賓等地醫材許可證。

法人關心，宏碁智醫未來全球布局、醫材許可證申請進度，許銀雄回應，初期將從台灣出發、東南亞導入為主，也強調並不是所有產品都漫無目的的申請，將考量產品在各市場國家發展競爭力，目前也有產品規劃向美國、歐洲遞交申請。

展望未來，許銀雄表示，將朝兩方向發展，第一，強化既有產品線，從眼睛疾病產品出發，往非眼疾產品、AI 相關應用開發，並建立完整平台，力拚發揮綜效，第二，則是深耕客戶、擴大市場推展策略。

宏碁智醫目前旗下有兩大主力產品，包含 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR(智視康)、視訊診療軟體 TeleMed 等，下周也將參與醫療科技展，展示相關產品，營運方面，宏碁智醫 10 月營收達約 111.7 萬元，累計今年前 10 月營收達 586.6 萬元，年增 478.5%。