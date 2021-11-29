歐洲電信商：美國科技巨頭理應分擔網路成本

新冠肺炎疫情爆發後促使全球轉向數位活動，也使得網路用量大增。對此，包含德國電信、Vodafone 等 13 家歐洲主要電信公司聯合在週一 (29 日) 發表聲明，要求美國科技巨頭承擔開發歐洲電信網路建設的部分成本。儘管並未直接點名，但直指 Netflix(NFLX-US) 和 Meta(FB-US) 等科技巨頭。

13 家歐洲主要電信公司執行長聯合發表聲明中表示，大型科技平台使用的網路流量持續增加，並且靠網路流量帶來收益，但這一切都需要電信業者持續、密集的投資和規劃。

這使得歐盟民眾能夠享受數位化轉型的成果，但是，只有在大型科技平台也能公平承擔部分成本的情況下，才能可持續。

儘管聯合聲明中沒有點名提及任何特定科技公司，但報導認為，歐洲業界針對的是 Netflix、Meta 旗下臉書、谷歌 (GOOGL-US) 旗下 YouTube 等大型平台。

聲明中也表示，電信業者需要為 5G、光纖和有線寬頻進行大量投資，並建設基礎設備，以應對許多大型平台所需要的網路流量。

數據顯示，去年，歐洲電信業的整體投資金額增至 525 億歐元 (594 億美元)，創下 6 年來新高。

另一方面，這些電信業執行長也在聲明中抨擊歐洲議會試圖取消歐盟內部電話通話附加費用，執行長們認為這是企業用戶主要收入來源，並認為這將因此在 4 年內奪去超過 20 億歐元的營收。