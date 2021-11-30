越股坐擁「四C」資本紅利 靠越南基金搶佔投資先機

年初迄今隨著疫情議題淡化、企業獲利提升，股市投資氛圍升溫，全球股市總報酬來到 15.5%，其中，以越南表現最為突出，看好越股「四 C」題材，深耕越南股市近 15 年的日盛投信今 (30) 日宣布，將募集日盛越南機會基金。

今年以來至 11/29，胡志明指數以 37％美元總報酬率更勝美國那斯達克指數的 22.5%、領先全球。

隨越南疫情之後經濟重啟，2022 年越股坐擁「四 C」長線題材，即經濟 (Economic Capital)、人口 (Human Capital)、外資 (Foreign Capital)、股市 (Trading Capital) 等 4 大資本紅利再發酵。

日盛投信表示，近年越南政府積極開放並放寬市場交易規定和優化交易機制，市場普遍預期越南即將入圍 MSCI 新興市場指數觀察名單，資金搶進，越南股市交易愈益開放且日益熱絡。2017 年以來，胡志明證交所月均成交值由 0.9 億成長至 10 億美元，成長超過 10 倍；市值從 700 億成長至 2400 億美元，成長幅度超過 240%，股市胃納量愈來愈大，將不斷吸引外資與內資進駐。

尤其，日盛越南機會基金研究團隊預估，2022 年越南人均 GDP 有機會突破 3000 美元，加上坐擁年輕的勞動人口，越南勢必經歷「第一次內需消費升級」，股市可望隨堅實的經濟成長上揚。

不僅如此，越南企業盈利能力快速增長，股市估值不論是和自己的歷史高點比較或是和周邊國家比較，都處於低位。綜上，越南坐擁「四 C」題材，預期未來 10 年將持續創造成長奇蹟，股市爆發潛力更加不容小覷。

日盛越南機會基金研究團隊表示，本基金投資以胡志明證交所股票為策略主軸，並主動掌握河內交易所股票之戰略機會，以期全面佈局越南各大型與中小型類股輪漲動能與契機。此外，因胡志明及河內交易所掛牌企業特性相當不同，胡志明交易所大型股權重約占 56%，河內交易所小型股權重約占 76%，本基金追求靈活選股、精選優質企業，因此不針對交易所設投資上限。

日盛越南機會基金是由日盛投信、與越南在地連續三年榮獲《亞洲資產管理雜誌》「越南最佳基金公司」大獎的 VinaCapital 聯手合作推出，該基金已在 9 月 30 日通過核准，預計於 2022 年 1 月 10 日展開募集，保管銀行為合作金庫商業銀行。

日盛越南機會基金海外顧問公司為越南領先資產管理業者 VinaCapital。VinaCapital 成立於 2003 年，管理規模高達千億新臺幣，資產管理包括共同基金，以及海外、當地專業法人代操業務，是唯一榮獲 2018~2020 年《亞洲資產管理雜誌》「越南最佳基金公司」三連霸之資產管理業者。