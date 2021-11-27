黑五擋不住omicron！美零售股仍跟進大盤趴倒

即使時逢一年中零售銷售力道最強勁的黑色星期五假期購物季，面臨 omicron 新冠變種病毒株，零售股週五仍與大盤一同大跌。

折扣零售商 Dollar Tree (DLTR-US) 週五大跌 3.75%，收 每股 141.11 美元；Nordstrom (JWN-US) 下跌 1.1%，收 每股 22.41 美元，刷新 52 週新低；梅西百貨 (M-US) 收挫 5.16% 至每股 30.48 美元。

已疲於應對供應緊縮現狀的 Kohl’s (KSS-US) 和 Gap (GPS-US) 也同樣下挫，Kohl’s 下跌 2.5% 至每股 53.92 美元；Gap 下跌 2.9% 至每股 17.33 美元。Abercrombie & Fitch (ANF-US) 大跌 3.1% 至每股 38.05 美元。

但總體而言，今年因消費者需求高漲，零售股整體走勢向上。儘管夏季遇上 Delta 變種病毒，仍擋不住消費者的購物慾，投資者顯然意識到這樣強勁的需求，Invesco S&P 500 等權重非必需消費品 ETF (RCD-US) 今年上漲近 25%。但該指數週五同樣大跌 3.18%。

另外，SPDR S&P 零售 ETF (XRT-US) 今年迄今上漲 51.09%，為 2009 年以降成長最快的一年，當年升幅為 74.8%。但該 ETF 週五也收低 2.4% 至 97.18 美元，為 11 月 2 日以來最低點。當日收在 97.03 美元。

週五數據顯示，消費者今年黑五購物季將花費 129 億美元，截至中午已支出 58 億美元，較去年同期增加 7%。 根據客戶關係管理平台 Salesforce 的數據，消費者在感恩節支出 69 億美元，年增 1.1%。

Salesforce 的副總裁兼零售總經理 Rob Garf 週五表示，這可能是消費者頭一回無法拿到「倒數計時優惠價」的購物季，因為通膨持續時間較預期更長，所以消費者無法像往年一樣，撐到最後一刻就能等到廠商祭出優惠。

美國零售聯合會 (NRF) 估計，週六將有 5810 萬美國人在小型企業購物，而在網路星期一 (Cyber Monday) 將有 6280 萬美國人進行網購。NRF 預估，本季消費者的平均支出為 997.73 美元，總支出將增長 10.5% 至 8590 億美元。

據 Salesforce ，美國 11 月的頭 3 週網購銷售額較去年同期增加 10%，消費者尚未到黑五就已經支出 740 億美元，因為消費者擔心運輸時間延長與供應鏈中斷，寧可盡早買好買滿。