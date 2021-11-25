〈房市〉10月房貸增幅連4跌 土建融增速更創近1年半低點

台灣央行今 (25) 日公布 10 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 6146 億元、2 兆 7257 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率續較上月下滑 0.01 個百分點至 9.37%，呈現連 4 跌，而土建融餘額年增 15.25%，也較上月下滑 1.04 個百分點，並創去年 7 月以來最低增幅。

由於央行積極實施打炒房措施，10 月初找銀行開會，要求房貸授信不可削價競爭，並與金管會加強金檢，因此，使 10 月銀行的房貸利率來到 1.351%，較上月增加 0.005 個百分點，有回升跡象，從餘額增幅來看，也顯示略有降溫。

不過，央行不諱言，在通膨的預期心理下，的確使民眾有置產保值的想法。

房仲業指出，據內部交易數據來看，10 月台北較 9 月成長 22%、新北量增 17%，桃園增加 10%，新竹成長 11%，台中以南則因前幾個月交易熱絡，拉高比較基期，但交易量維持高檔，台中量增 3%，台南和高雄分別成長 6%、2%。

房仲分析，市場仍維持首購當道，而換屋需求則受央行政策影響，交易占比略下滑，以目前市場整體熱度來看，第四季房市傳統旺季還是交易熱絡，比較擔憂的是短期內房價漲升速度快，反而對於長期房市會造成壓力，後續仍有待觀察。

台經院也認為，國內外通膨蠢動，不動產成保值首選，預料進入 2022 年後，雖房市價量成長應不會像今年下半年這麼大，但仍將呈走揚格局。