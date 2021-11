印度意在監管而非禁止 比特幣、以太幣價格回升

印度政府日前傳出將祭新法規,禁止大多數加密貨幣,消息造成比特幣、以太幣價格走弱,不過市場看法樂觀,認為印度政府只是加強監管,並非完全禁止,周四(25 日)兩大加密貨幣價格回升。

印度政府日前宣布將推出「虛擬貨幣及法定數位貨幣法案」(Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill),禁止大部分司人加密貨幣,只有少數例外,以促進加密貨幣基礎技術與使用,替印度央行即將推出的官方數位貨幣鋪路。該法案將在 11 月 29 日在國會上審議。

印度總理莫迪曾在月初召開的加密貨幣會議上表示,印度將與其他國家結盟,以監管加密貨幣,並確保加密貨幣不會落入壞人手中,毀掉年輕人,並呼籲所有民主國家必須共同合作。

印度強加監管消息一出後,多數加密貨幣價格受到影響,其中兩大加密貨幣比特幣、以太幣價格連日走弱,不過市場並非對此消息都如此悲觀。

印度加密貨幣交易所 zebpay 聯合執行長 Avinash Shekhar 周四受訪時表示,印度政府仍釋出許多正面訊號,儘管官方的確會採取嚴厲的監管措施,但並非完全禁止。

截稿前,根據 Coingecko 數據,比特幣報 58,801.66 美元,24 小時內上漲 4.6%,較本月初時創下的近 6.9 萬美元高點下跌約 15%,以太幣報 4,496.70 美元,24 小時內上漲 6.6%,較月初近 4,900 美元高點下跌 8% 以上。