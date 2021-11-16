美中擬擴大監管 加密貨幣單日挫逾1成 板卡廠再遇壓

加密貨幣近期成為市場資金避風港，但美國、中國又相繼宣布將擴大監管加密貨幣，其中，美國總統拜登最新簽署的基礎設施法案中，明確要求數位貨幣必須賦稅，中國則續將挖礦等列為重點整治對象，導致比特幣、以太幣近一日暴跌 1 成，恐讓板卡廠短期營運再度遇壓。

受監管利空籠罩，根據 CoinGecko 截至今 (16) 日晚間 7 點報價顯示，比特幣回落至 60000 美元附近，近一日跌幅達 8.4%，以太幣也同步下挫，報價自 4800 美元高點回落至 4200 美元附近，近一日跌幅達 10.1%。

由於加密貨幣與顯卡需求高度連動，市場擔憂，隨著美國、中國再度釋出監管訊息後，將不利礦卡需求維持高檔，雖然短期仍有電競基本盤支撐，但主板廠撼訊 (6150-TW)、華擎 (3515-TW)、映泰 (2399-TW) 等營運也恐受到波及。

觀察美國、中國最新加密貨幣政策，雖然美國允許開放比特幣期貨 ETF 交易，但在美國總統拜登最新簽署的 5500 億美元基礎設施法案中，包括對數位貨幣的新稅務報告要求，引發部分投資者對稅收疑慮，拋售持有的加密貨幣。

中國國家發改委近日則召開記者會，重申官方打擊加密貨幣「挖礦」決心，強調將以產業式集中式挖礦、國有單位涉及挖礦、比特幣挖礦為重點等，展開全面整治，同時點名「挖礦」對能源消耗、碳排放量大，不具產業發展、科技進步條件。