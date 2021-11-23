傳印度將跟進日本釋出儲備原油 正與美國等國協商

繼日本上周考慮釋出原油儲備後，路透周一（22 日）援引知情人士消息報導，印度官員正在與美國就釋出戰略儲油（SPR）進行協商，以抑制價格，目前印度戰略儲油大約有 2,650 萬桶。

據日本共同社（Kyodo News）上周六（20 日）報導，日本政府正考慮動用儲備原油，呼應拜登的要求以遏止油價飆升。

然而，日本政府可能難以證明這一舉措的合理性，因為根據日本法律，僅能在供應緊張或天災時釋出原油儲備，無法為降低價格而釋出原油儲備。

其中一名日本知情人士表示，政府擬釋出目前部分持有儲備原油的最低數量，作為權宜之計。另一位知情人士表示，日本政府也考慮釋出私人機構的原油儲備，有官員表示這類庫存可不受法律限制釋出。

根據日本官方數據顯示，截至 9 月底，日本目前石油儲備量還足夠供應 145 日消耗，遠高於法律規定的 90 日儲備量。

日本機構 Jogmec 表示，作為 SPR 的一部份，包括煉油廠商在內的日本私機構持有約 1.75 億桶原油與成品油，足以滿足 90 天的消耗量，也超過至少需有 70 日儲備量的要求。

由於美國汽油價格飆升，美國總統拜登已要求中國、印度、韓國與日本協調釋出原油儲備。此外，拜登也因通膨重挫民調，多數美國民眾不滿拜登上任後物價不斷飆升，明年美國將舉行期中選舉民主黨恐怕丟失票倉。

先前拜登為壓低油價，曾向 OPEC + 呼籲增產，但該組織認為目前原油供應並不缺乏，因此拒絕拜登的請求。