CNCDA：今年1-9月加州電動車註冊量年增82% 特斯拉占主導地位

根據美國加州新車經銷商協會 (CNCDA) 的報告顯示，2021 年 1-9 月期間，加州的輕型汽車總註冊量為 1,484,862 輛，年增 23.8%。其中，電動車註冊量年增 82% 至 172,244 輛，在總體市場中的占比達到 11.6%，創下新高。

細部來看，1-9 月期間，加州電池動力車 (BEV) 註冊量年增 68% 以上，達到 123,244 輛，占整體市場的 8.3%。插電式混合動力車 (PHEV) 則是增長 127% 至 49,000 輛，占比達到 3.3%。

報告中顯示，特斯拉 (TSLA-US) 的 Model Y 是今年迄今加州最暢銷車款，銷量超過許多熱門的汽油動力車。1-9 月期間，加州地區特斯拉的註冊量為 82,040 輛，年增 63.8%，市占率達到 5.5%，高於去年同期的 50,100 輛和 4.2% 占比。數據也顯示，特斯拉在 BEV 市場中占據主導地位，占比超過 66%。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 在一份報告中表示，晶片和元件短缺仍然是特斯拉，以及其他所有汽車製造商所面臨的挑戰，但這只會是個暫時的問題，核心重點在於 Model 3、Model Y 的需求，目前為至，相關需求較供應多約 15%。

Ives 將特斯拉的目標價從 1,000 美元上調至 1,400 美元，並將長線看多目標價升至 1800 美元，該目標價是華爾街最高的。

IHS Markit 副總 Michael Fiske 則表示，由於特斯拉產品線完整，該公司目前主宰地位毫不意外，不過，在高成長市場裡，龍頭企業的確會面臨許多挑戰，在競爭者四起之際，勢必會流失市占率。

研調機構 LMC 先前預估，到 2030 年，美國新車銷售的電動車占比將上升至 34.2%，其中 30% 為純電動車，油電車占 4.1%。