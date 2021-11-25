特斯拉週三上漲 不受馬斯克售股影響

特斯拉 (TSLA-US) 週三上升 0.63%，收 1116 美元，未受馬斯克 (Elon Musk) 再次售股影響。

根據本週公布的財務文件，特斯拉執行長馬斯克週二晚間出售了約 10.5 億美元的股票。該筆出售在 9 月時排定，以行使 2022 年到期的期權。

馬斯克本月共出售了 98.5 億美元的特斯拉股票，其中包括 11 月 10 日當週賣出的 69 億美元，以及在 11 月 15 日和 16 日出售的另外一筆 19 億美元。出售的持股部分用來履行行使股權相關的納稅義務。

馬斯克及其信託仍持有特斯拉股份 1.69 億股以上。

截至 11 月 12 日當週，特斯拉股價下跌 15.4%，這是馬斯克開始出售持股 20 個月以來，特斯拉股價表現最糟糕的一週。

馬斯克在 11 月 6 日在推特上進行非正式的民意調查，向其超過 6000 萬的推特粉絲詢問，他是否該出售 10% 特斯拉持股，該調查最終總結是用戶支持馬斯克出售。當時推文：「最近關於未實現獲利被視為避稅手法，已經有很多討論，所以我提議賣掉 10% 我持有的特斯拉股票，你支持嗎？」

但馬斯克今年稍早曾表示，他可能會在第四季出售「一大塊」

期權。他在 9 月一場會議上表示，他行使選擇權賣出特斯拉持股時，預期稅率是 53%。