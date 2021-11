日本三菱綜合材料公司 (Mitsubishi Materials)25 日 (週四) 宣布,使用於飲料罐和電池等的鋁金屬業務,已決定賣給美國投資基金的 Apollo Global Management。

三菱綜合材料表示,由於鋁金屬業務的收益性低,今後的經營資源將集中在電動車用途的銅加工、以及超硬金屬等類的成長領域。

三菱綜合材料這回賣出的,包括 Universal Can Corporation(簡稱 UNICAN) 和 Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. 兩家子公司。這兩家公司從事飲料用途的鋁罐製造,還有鋁捲和汽車行業用途的鋁擠型生產等。

另一方面,Apollo Global Management 已在今年 (2021 年)1 月宣布併購日本昭和電工的鋁金屬部門 Showa Aluminum Can Corp.(簡稱 SAC)。而 UNICAN 和 Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. 的業務,也將由 SAC 來負責接手。

三菱綜合材料公司社長小野直樹表示,該公司在生產能力方面無法跟上競爭對手,也為此進行公司構造改革。