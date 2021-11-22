日本10月PC出貨量重摔40% 因校園需求大減

日本 10 月 PC 電腦出貨年減 40% 至 46.8 萬台，連續 7 個月出現衰退。日本政府自 2020 年的夏天開始，大力推動線上教學，中小學生一人一台電子學習裝置的「GIGA School 構想」也提前於去年度底的 2021 年 3 月告一段落，這也是為何日本 PC 出貨持續遜於去年同期的主要原因。

日本電子資訊技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 週一 (22 日) 公布最新數據，日本 2021 年 10 月的 PC 出貨量年減 40% 至 46.8 萬台。

這個數字和 2018 年 10 月的 46.3 萬台出貨量接近；在 2019 年 10 月的時候，則由於微軟作業系統 Windows7 的支援即將結束，在當時也湧現換機需求。

到了 2020 年夏天，由於日本政府積極推動「GIGA School 構想」，日本中小學校的筆電採買也如火如荼進行，同年 8 月至年度底的 2021 年 3 月的筆電出貨量也持續增長。

日本 2021 年 10 月的 PC 出貨量，筆電年減 48% 至 36.2 萬台。而在筆電出貨量當中，適合隨身攜帶的輕薄筆電出貨量，更大減 72% 至 11.7 萬台。

以出貨金額來看，日本 2021 年 10 月的 PC 出貨金額年減 10% 至 498 億日圓。而在筆電出貨當中，輕薄筆電的出貨台數雖出現 72% 的大幅衰退，但是以金額來看只衰退 38% 至 117 億日圓。

日本 2020 年出貨量大增的筆電，主要是中小學校使用的平均單價約 4 萬日圓的廉價機種，也因此即使這類筆電的出貨量出現大幅下滑，但是對整體出貨金額所帶來的影響也相對有限。

預估日本 11 月之後的 PC 出貨台數仍將持續減少。JEITA 認為，由於日本 2020 年的 PC 出貨量在同年 11 月過後大幅增加，接下來的 PC 出貨量，年減幅度可能進一步拉大。