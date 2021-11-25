〈焦點股〉CCL股兩樣情 台光電漲停創天價 聯茂、台燿賣壓重

銅箔基板 (CCL) 廠台光電 (2383-TW) 首度獲亞系外資納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看 320 元，激勵今 (25) 日股價衝上漲停，達 269.5 元，改寫新天價，不過，CCL 廠表現兩樣情，騰輝電子 - KY(6672-TW) 一度勁揚逾 4%，聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 則湧現賣壓，盤中下挫逾 3%。

台光電今年前三季稅後純益 40.03 億元，已超越 2020 全年，每股純益為 12.03 元。亞系外資看好台光電搭上蘋果 iPhone 出貨成長，加上在伺服器和 400G 交換機市占增加，給予外資圈最高目標價 320 元。

台光電昨天獲得外資大幅買超，今天持續湧入買盤，推升股價至漲停 269.5 元，續創歷史新高，午盤成交量能已突破 1.3 萬張，逾 3200 張委買單高掛。其他 CCL 廠方面，騰輝同樣吸引資金進駐，一度大漲逾 4%，最高來到 142 元，成交量也明顯放大。

聯茂、台燿雖然也獲亞系外資樂觀評價，但今天股價雙雙翻黑，盤中震盪下挫逾 3%，聯茂最低來到 128.5 元，回測月線，台燿摜破季線支撐，回測百元關卡。

台燿近期股價展開強勢反彈，亞系外資點名台燿毛利率出現回溫契機，目前評價有投資吸引力，推測未來 12 個月合理股價 122 元。聯茂受惠伺服器 CCL 的升級趨勢，亞系外資也首度納入追蹤個股，給予優於大盤表現評等，目標價上看 140 元。

