〈亞通多箭齊發〉菲律賓布局迎收割期 在手訂單180億元創高 營收將翻倍增

亞通 (6179-TW) 深耕菲律賓工程市場超過十年，即將迎來收割期，在基建、電廠大單與國內儲能案場多訂單加持下，董事長呂元瑞指出，未來 3 年在手訂單高達 180 億元，是去年營收 4.5 倍，明年起將分 3 年認列，法人看好亞通未來 3 年營收可望逐年成長，年營收更將翻倍增，獲利更可望大賺半個股本。

亞通近來與菲國最大上市公司生力集團 (San Miguel) 成立合資公司，搶攻當地基建商機，並拿下菲律賓當地電廠大單，加上國內太陽能與儲能案場，營運迎來爆發成長期。

亞通主要業務包括環保綠能工程、高端醫療與智慧交通，其中環保綠能工程營收占比高達 7 成；亞通自 2009 年起深耕菲律賓工程市場，囊括 7 成菲律賓電廠海水冷卻工程市占率，幾乎每座大島都有亞通的電廠專案，明年光是當地電廠訂單金額就高達 70 億元，較今年翻倍增。

除電廠外，呂元瑞指出，亞通深耕菲律賓電廠市場多年，近來也獲當地政府邀請，參與呂宋島地面型 200MW 太陽能電廠專案投標，成少數獲邀投標的廠商之一。

亞通近年也布局環保綠能工程業務，與當地最大廠生力集團 (San Miguel) 緊密合作，雙方攜手參與菲國許多重大基礎建設工程，陸續拿下新馬尼拉機場、南呂宋島高速公路等重大基建工程標案。

國內市場方面，亞通也與國際綠能投資集團進行策略聯盟合作，切入儲能、太陽能、風電與海水淡化等綠電工程，協助該投資集團在台綠電相關工程開發、總承包與維運，目前已簽約彰化 95MW 太陽能電廠訂單、屏東 93MW 儲能設備、澎湖 40MW 儲能設備，訂單金額約 66 億元，可望在未來 2-3 年內挹注營收。

隨著環保工程相關布局進入收割期，菲律賓今、明年電廠已簽約訂單金額各約 35 億元、70 億元，還有參與生力基建工程明年至少認列 10 億元，以及國內太陽能電廠與儲能案場訂單約 66 億元，亞通未來 3 年在手訂單金額就超過 180 億元，將依工程進度分三年認列，2023 年全年營收估將衝破 50 億元，2024 年更可望較今年翻倍增。

亞通今年前 10 月累計營收 25.31 億元，較去年小幅成長 0.22%，寫歷年同期新高。前三季營收約持平去年，不過稅後純益 1.37 億元，年增 25.7%，每股純益 1.83 元，法人估今年每股純益約 2.4-2.6 元，隨著未來營收倍增，2024 年可望賺進半個股本。