〈台股盤中〉電子族群資金轉向元宇宙 大盤維持震盪格局

台股今 (25) 日維持震盪格局，電子股主軸重回「元宇宙」概念股，運輸類股則由航空股轉向貨櫃航運股，市場專家認為，台股資金充沛，可望在 12 月中之前改寫大盤新高，盤勢維持高檔震盪格局，將可蓄積上攻量能。

台股今日以 17686.12 點開出，最高 17724.5 點，最低 17609.51 點，預估全場成交值 3350 億元。

今天盤中電子股成交比重降至 55.8%，在世芯 - KY、金麗科等高價股出現較大跌幅壓盤下，資金轉向「元宇宙」概念股，包括宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW) 價量齊揚，零組件供應鏈的達邁 (3645-TW)、佳能 (2374-TW)、玉晶光 (3406-TW) 也出現上揚走勢，ABF 概念股的欣興 (3037-TW) 股價今天盤中更改寫歷史天價。

非電子股方面，航運股的關注焦點由空運轉向貨櫃航運股的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW)。

證券分析師黃漢成認為，台股高檔賣壓大，短期內難脫離震盪走勢；但證券分析師張陳浩指出，由目前資金進入股市的走勢來看，資金由興櫃、櫃買的強勢走高之後，將一路進入集中市場推升股價，目前預估資金充沛挹注之下，集中市場可望在 12 月中前改寫大盤新高。

市場高度關注「元宇宙」概念股，張陳浩認為，穿戴裝置將大量導入軟板，相關個股值得留意。