CCL廠台光電、騰輝-KY 前三季都賺逾一股本

CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日公布最新財報，稅後純益為 7.08 億元，每股純益 10.02 元，在 CCL 廠中，騰輝 - KY 與台光電 (2383-TW) 今年前三季都賺回超過一個股本。

騰輝 - KY 第三季營收為 20.47 億元，毛利率 30.28%，季減 3.5 個百分點，年增 0.69 個百分點，稅後純益 2.27 億元，年增 18.9 倍，季減 21.29%，單季每股純益為 3.22 元。

騰輝 - KY 前三季營收為 57.69 億元，毛利率 32.33%，年增 2.61 個百分點，稅後純益為 7.08 億元，年增 1.36 倍，每股純益為 10.02 元。

台光電前三季營收 283.38 億元，毛利率 25.8%，年減 0.43 個百分點，稅後純益為 40.03 億元，已超越 2020 全年，每股純益為 12.03 元。

騰輝 - KY 主管指出，獲利成長主要來自汽車 LED 頭燈滲透率提升、消費性電子等一般銅箔基板材料需求旺盛、軍工航天材料訂單大幅增加 ，及過往在鋁基板發展的布局今年都出現具體成長。

騰輝也開始進入非照明的新能源領域應用，如車載充電器、動力方向盤、電子引擎部分的渦輪增壓，及大型工具機等領域，帶動整體業績連續成長。

展望後市，騰輝指出，車用晶片缺口緩解，散熱材料仍為主要動能，配合各國新能源車積極推展趨勢，及散熱基板已通過德國美國多個汽車零組件供應商核可，散熱材料業績進一步推升。