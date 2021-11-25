下一波段主流領先上攻

大盤從 10/5 盤中 16162 低點漲到 11/19 盤中 17986 高點，合計飆漲了 1824 點。然而當全市場認為即將攻克 18000 點大關之際，指數卻連跌四天快速回檔 398 點。這就是為何股市總讓人捉摸不定難以掌控之處。11/24(三) 表現強勢的鋼鐵、塑膠股即將來到之前高檔套牢區建議逢高賣出，然後將資金轉佈局 11/24 領先大盤上攻的小型績優電子股。

台股每一波段主流通常會領先大盤拉回，然後當大盤回檔尋求低檔支撐時也搶先再創新高。例如：大眾控 (3701-TW) 早在 11/11 盤中出現高點後領先拉回，歷經將近兩週回檔修正後於 11/24 力鎖漲停又創歷史新高。大眾控 (3701-TW) 旗下公司為大眾電腦、三希科技和攸泰科技，主要經營工業電腦、車電、綠能產業，Q3 營益率 4.09% 較去年同期大幅成長 438%。股本僅 19 億為小型績優電子股。

此外本人於 11/19 推薦網通晶片大廠亞信 (3169-TW) 股本僅 6.2 億，也在 11/24 強鎖漲停改寫歷史新高。做 PCBA(組裝板)、車用電子、新能源的精星 (8183-TW) 連續三天創新高，其 10 月營收 4.2 億 + 38% 再創歷史新高。車用電子大廠怡利電 (2497-TW) 也逆勢大漲又創 6 年新高，其擁有車用電子與 ADAS(先進駕駛輔助系統)的龐大商機。以上強勢的小型績優電子股都可利用拉回量縮分批佈局。

如果電子 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 表態上攻，可留意技術面較為強勢的安國(8054-TW)、揚智(3041-TW)、晶豪科(3006-TW)、矽創(8016-TW)、茂達(6138-TW)、迅杰(6243-TW)、九暘(8040-TW)。

LED 族群的光磊 (2340-TW)、光鼎(6226-TW)、宏齊(6168-TW)；石英元件族群的晶技(3042-TW)、台嘉碩(3221-TW)；被動元件族群的凱美(2375-TW)、國巨(2327-TW)、奇力新(2456-TW) 都可特別留意。

如果您想掌握盤中的即時資訊，歡迎加 Telegram：@ntu999

我們將提供：盤前財經新聞、盤中飆股訊息、盤後影音解盤和技術面教學，請透過以下連結將我們加入好友 https://t.me/ntu999

歡迎加入【非凡贏家】LINE@好友

LINE ID: @ntu999

請透過以下連結將我們加入好友

https://line.me/R/ti/p/%40ntu999

《非凡贏家》盤後影音節目

https://youtu.be/laGNwptoQCY

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險