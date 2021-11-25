【龍哥講股教室】台股高檔震盪 操作不要太積極 多看少做

龍哥這一路以來沒有改變立場與規劃，這才是盤勢規劃，不會每天變來變去。台股站上 16771 點完成底部型態，就是一路偏多思考偏多操作，一路驗證，現在就是短線支撐上移到 17403 點，沒有跌破的話，多方控盤，目前加權指數修正乖離中，往月線 17500 點尋求支撐，壓力就是前高 18034 點。

先前龍哥就分析，高速傳輸在月線附近要留意，高速就是未來，屬於低檔的元宇宙相關概念，後面就開始攻擊，迅猛龍創惟 (6104-TW) 直接噴出，連續大漲創高，短短大漲 50%，其餘威鋒電子 (6756-TW) 也大漲創高，偉詮電 (2436-TW) 和通嘉 (3588-TW) 都有不錯的表現，可以持續關注，不要追高，拉回找買點。

龍哥上上周跟大家分享，接下來要注意太陽能，太陽能中有些有第三代半導體，有些有低軌衛星，矽晶圓產能供應也相當吃緊，題材豐富，今天是不是全面轉強了？這才叫做領先市場的分析。

矽晶圓可以觀察環球晶 (6488-TW)，中美晶 (5483-TW)，台勝科 (3532-TW)，第三代半導體關注合晶 (6182-TW)，嘉晶 (3016-TW)，低軌衛星觀察元晶 (6443-TW)，大家要記得，太陽能族群現在的題材並不是太陽能本身太陽能賣多好，而是矽晶圓和第三代半導體以及低軌衛星等題材，這些都是未來產業趨勢，要好好關注。

低檔的 Mini Led，未來筆電和電動車會大量採用 Mini Led，相關個股營收的確有提升，今天是不是全面噴出了？龍哥已經跟大家分享兩周了，這才叫做領先市場的分析阿，例如，富采 (4714-TW)，惠特(6706-TW)，光磊(2340-TW) 狂飆，領先市場佈局就可以簡單享受獲利。

盤面上持續熱炒【元宇宙】，簡單講就是虛擬世界，在虛擬世界中可以串連各種服務與平台，彷彿在真實世界當中，由於必須戴著 VR 頭盔甚至皮膚進入虛擬世界，昔日的股王宏達電 (2498-TW) 重振雄風，但是宏達電真的轉虧為盈了嗎？當然還沒有，現在只是題材炒作，元宇宙要成真還需要很多努力，很多平台互相配合，才有機會成真。龍哥常常講，操作題材股，操作強勢股，沒有問題，只是進出場的操作策略要訂定好，嚴格執行，以免有過多的風險，現在漲多的元宇宙個股都在修正乖離，可以留意止穩訊號，宏達電(2498-TW)，威盛(2388-TW)，位速(3508-TW)。

盤勢震盪，可以利用期貨和選擇權增加績效，一波拉抬，尊龍操盤系統沒有缺席，波段多單簡單獲利 + 158 萬，完全不需要自己判斷，現在是大數據的時代，讓電腦來執行策略，去除人性更能穩定獲利，歡迎大家一起來追求長期穩定獲利。

航運和航空：

航運基本面沒有問題，現在問題在於技術面與籌碼面，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海(2615-TW)，陽明(2609-TW)，以長榮為例子，目前均線糾結有止穩跡象，再突破 126.5 元就會有較大的波段行情，大家可以多觀察；龍哥之前就跟大家分析，航空的技術面和籌碼面更穩定，後面一路飆漲，長榮航(2618-TW) 和華航 (2610-TW) 狂飛，短線過熱不要追價，拉回再佈局，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

MCU 產業面還是供不應求，車用市場持續熱絡，高階的 32 位元 MCU 會越用越多，新唐 (4919-TW) 法說提到不受低價搶單的影響，先前跟大家分析，新唐利空測試月線，可以好好觀察止跌機會，現在守穩月線，站穩 144 元會更有空間，大家每天可以鎖定龍哥的節目(https://lihi1.com/UOB7n)。，會有詳細的分析。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

龍哥一直說，下半年看半導體概念，從先進製程中找到載板，從成熟製程中找到車用二極體。

ABF 載板部分，欣興 9 月營收超級好，基本上載板今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，持續關注景碩 (3189-TW)，南電(8046-TW) 和欣興(3037-TW)，載板在整理的過程中籌碼很穩定，後面上漲機率大。

二極體的股價經歷兩三個月的回測整理，籌碼乾淨，從營收和獲利來看，今年到明年的訂單狀況以及獲利都還是會很好，車用二極體隨著電動車的銷量成長，產業需求非常強勁，供不應求，強茂 (2481-TW)，台半(5425-TW)，程朋(8255-TW) 和德微 (3675-TW) 大漲後回測月線，觀察止跌狀況，以強茂為例，站穩 104.5 元有底部型態。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變，注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP。

高速傳輸 IC，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，元宇宙需要高速傳輸，一定要關注，迅猛龍 - 創惟 (6104-TW) 連續創高，威鋒電子 (6756-TW) 跟上創高，譜瑞 (4966-TW) 創高，偉詮電 (2436-TW) 和通嘉 (3588-TW) 都大漲，領先市場佈局是不是就可以簡單享受獲利？

矽智財 IP，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，看看龍哥的矽智財之王－世芯 (3661-TW)，8 月份大盤在整理一路下跌，但是世芯股價創高，龍哥就說了，這就宣告了矽智財就是未來的主流，現在一個多月過去了，是不是全部驗證了？股價從 550 元漲到 1325 元，大漲 140%，龍哥一路以來不管漲跌，都說續抱，後面 1150 元出清也直接公開講，這才是大獲利；後面又佈局 IP 鱷魚－智原 (3035-TW)，股價從 100 元漲到最高 219 元，大漲 119%；跟著龍哥領先市場佈局，就能夠簡單享受獲利；其餘像創意 (3443-TW)，力旺 (3529-TW)，M31(6643-TW)，愛普 (6531-TW)，今天矽智財受到美國政策利空影響，很多個股有較大的回測，之前龍哥就有跟大家分析目前矽智財籌碼較亂，要等待觀望，現在用利空測試支撐，當然不急著進場，等待止穩再說。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

龍哥一直一直說，電池就是未來的主流，10/8 又重新跟大家分析，資金會輪動回電動車，後面電池股全面噴出，龍哥有公開，帶領會員朋友佈局聚和，大賺 50%，電池目前技術面不佳，需要時間尋求支撐，關注正極材料美琪瑪 (4721-TW) 和康普 (4739-TW) 以及電解液大廠聚和(6509-TW)。

其餘像導線架，連接線，CIS 感測相關都可以關注，例如，順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW)。

搶錢計畫持續搶錢，錯過前面的世芯，智原，晶焱真的很可惜，後面龍哥又公開二極體的強茂，慢慢漲，後面直接噴出漲停，一路驗證，龍哥帶會員朋友佈局迅猛龍－創惟敏捷又跑得快，高速就是未來，持續狂奔；暗黑蝙蝠終於要迎接光明；太陽烏龜慢慢往上爬；不要再錯過獲利了。

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